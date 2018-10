Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Actualizado 14/10/2018 0:11:50 CET

-- EL PAÍS: "La Iglesia española se niega a investigar la pederastia en su seno"; "El vicario a la víctima: '¿Qué quiere, que le saquemos a la plaza pública?'"; "Felipe González: 'La sociedad debe decir si quiere otro pacto social. Yo sí quiero'"; "España pide a la UE cambiar sanciones por diálogo con Venezuela"; "Bruselas alerta sobre el acoso a la prensa en Europa"; "Y el libro en papel no murió en 2018"; "Temor a un frenazo económico".

-- EL MUNDO: "Los jueces de Cataluña denuncian el desamparo del Gobierno"; "La deuda pública española sube al máximo desde el 1-O tras el pacto con Podemos"; "Así fueron los 7 días en los que se hundió el Ejecutivo de Rajoy"; "Santiago Abascal: 'Yo no soy fascista, los que me insultan son los fachas de verdad'".

-- ABC: "La Fiscalía apunta a Junqueras como líder de la rebelión"; "Robles descalifica la pitada a Sánchez: 'Los que abuchean no tienen cabida'"; "Zapatero se reunió con Otegi y el PP sospecha que fue un enviado de Sánchez"; "Entrevista a Paco Alcácer: 'Si no marco goles, me falta algo'"; "De las mazmorras de Maduro al destierro"; "La CSU podría perder el poder en las elecciones de hoy en Baviera"; "El reloj inteligente del periodista Khashoggi grabó su asesinato".

-- LA RAZÓN: "La Fiscalía mantendrá la rebelión a los líderes del 'procés'"; "3-O: el día que sí tembló el Gobierno"; "Zarzuela saca a Sánchez del trance del protocolo en el Palacio Real: asegura que fue un 'malentendido'"; "Patriotismo 2.0: El desafío independentista y la pérdida de complejos de los jóvenes despiertan una nueva manera de tratar a los símbolos nacionales"; "Casado presentará la ley de concordia en el 40 aniversario de la Constitución".

-- LA VANGUARDIA: "La Fiscalía pedirá rebelión por el 1-O, sin la pena más dura"; "El poder militar se asoma a Brasil"; "Las empresas que cambiaron de sede no volverán a corto plazo"; "La batalla de Barcelona ya se libra en Ciutat Vella"; "Torra rechaza la oferta 'autonomista' de Sánchez".

-- EL CORREO: "Juan Luis Ibarra: 'Reformar el Estatuto con la visión de una parte de la sociedad ya es un déficit'"; "El PP pide a Sánchez que 'desautorice' a Zapatero por reunirse con Otegi"; "Formas de ganarse la vida siendo africano"; "Comienza mañana el juicio por el caso Cabacas"; "La extrema derecha se hace fuerte en Europa".