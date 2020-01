Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Actualizado 04/01/2020 23:52:39 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

LA RAZÓN: "Investidura al abismo"; "Humillación de ERC: 'Si no hay mesa, no hay legislatura"; "El vicepresidente Iglesias agradece a los 'presos y exiliados' su 'trabajo'"; "El 'no' de Oramas pone el foco en el diputado de Teruel Existe para el martes"; "Casado se impone a Abascal y Arrimadas crece en su debut de líder".

ABC: "El PSOE liquida la socialdemocracia"; "Avala la tesis independentistas"; "Somete la Justicia al interés de su mesa bilateral"; "Acepta que Torra se niegue a cumplir el dictamen que le inhabilita"; "Asume el programa marxista de Podemos"; "Entierra la economía de mercado"; "Anuncia un 'cordón sanitario contra las ideas"; "Justifica someter la Constitución a las tensiones territoriales para contentar al secesionismo".

EL PAÍS: "Sánchez defiende su pacto frente a los duros ataques de Casado"; "El Parlament califica de 'golpe de Estado' el cese de Torra"; "Una multitud pide venganza en el adiós en Bagdad al general iraní"; "Pedro Sánchez: 'Hay que retomar la política y dejar atrás la deriva judicial"; "Pablo Casado: 'Estaremos en las calles y tribunales. No habrá recurso que no usemos"; "Pablo Iglesias: 'Señores de la ultraderecha, antes que españoles son reaccionarios".

EL CORREO: "El frentismo marca un agrio debate que augura una legislatura de confrontación"; "Mayoría asegurada. Sánchez ata con ERC su elección como presidente el martes entre duros reproches con la derecha"; "El desafío catalán. Casado amenaza con llevarle a los tribunales si no actúa contra Torra".