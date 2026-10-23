La Princesa Leonor reconoce el desencanto y la falta de expectativas que sienten los jóvenes pero apela a la esperanza

La Princesa Leonor y el Rey Felipe VI durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor, a 23 de octubre de 2026, en Oviedo (España). - Raúl Terrel - Europa Press

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Princesa Leonor ha querido enviar un mensaje de esperanza en estos tiempos de "incertidumbre" y "caos" en los que los jóvenes, ha reconocido, sienten "desencanto" y también perciben "falta de expectativas" a la hora de planificar su futuro y de contar con empleo o una vivienda durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

En línea con sus discursos de estos últimos años, en los que ha hablado de los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes de su generación, la heredera al trono ha querido plantear ante los galardonados y los asistentes a la ceremonia en el Teatro Campoamor las preguntas y las dudas que afronta la juventud.

La Princesa de Asturias ha arrancado con una referencia al pasado, a la primera entrega de los premios en 1981 y al mensaje que, en nombre de María Zambrano, galardonada entonces y que vivía en el exilio, leyó José Ortega Spottorno. Esta se dirigió a Felipe VI, entonces aún príncipe y de tan solo 13 años, para decirle que en él "se enciende una luz en la que aletea una presencia donde se juntan lo joven y lo inédito, esperanza de una historia que se abre".

Según ha explicado, ha querido recuperar este mensaje que hablaba de esperanza para pensar "en lo que ofrece ante las preguntas que muchos nos hacemos hoy". "Los jóvenes nos hacemos preguntas", ha admitido la Princesa Leonor con "una mezcla de vértigo e ilusión".

"Cómo mantener el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo, de descreimiento y desigualdades, de conflictos, extremismos, populismos, guerras tecnológicas, híbridas, realidades líquidas, realpolitik, amenazas, incertidumbre, todo amplificado en las redes sociales... los números macroeconómicos y el coste de la vida", ha planteado.

La hija mayor de los Reyes, que han seguido su intervención con atención y con visible orgullo al igual que la Infanta Sofía, ha incidido en que son también tiempos "de esfuerzo y de trabajo callado de muchos, de perseguir la autenticidad frente a lo virtual, de debatir sobre el valor de la imperfección humana frente a la pretendida perfección de la máquina".

Los jóvenes de su generación, ha añadido, también se plantean cómo afrontar "semejante complejidad", cómo digerir "la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa...", mencionando así uno de los principales debates de las últimas semanas en España y que ha llevado a acampadas en muchas ciudades de todo el país.

NECESIDAD DE CONFIAR

"Pero ante semejante caos", ha querido mostrarse "ni ilusa ni apocalíptica, ni cínica ni dramática", sino sincera para defender la importancia de observar los logros alcanzados por los galardonados en esta edición y también la "necesidad de confiar".

"¿Son estos tiempos más oscuros que otros anteriores? ¿Tiene sentido venir cada año a Oviedo para agradecer a estas mujeres y estos hombres que se sientan hoy aquí, en este escenario, que tengan una vida y una obra que nos ayuda a confiar? Lo tiene", ha asegurado.

Tras glosar a los distintos galardonados y elogiar sus logros, la Princesa Leonor ha recordado su discurso de hace dos años, cuando se refirió a la esperanza citando a Serrat, Premio de las Artes 2024. Entonces, citó su célebre estrofa "hoy puede ser un gran día y mañana, también".

"La invoco de nuevo, precisamente porque percibo cierto desaliento, quizá escepticismo, quizá indignación...", ha justificado, para citar también al expresidente checo Václav Havel, también entre los galardonados con el Princesa de Asturias, quien "decía que la esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certeza de que hay cosas que tienen sentido y que merece la pena defender pase lo que pase".

"Así que sigo respondiéndome a mí misma: sí, tiene sentido honrar a estas mujeres y estos hombres. Y recordar ahora un verso de Paul Valéry que Miyazaki, uno de los fundadores de Ghibli, rescató en una de sus obras: 'El viento se levanta... ¡Hay que intentar vivir!'", ha concluido, mencionando con ello a los estudios japoneses premiados en esta edición en el apartado de Comunicación.

ELOGIO A LOS PREMIADOS

Por tercer año consecutivo, ha recaído en la Princesa Leonor realizar el elogio de los galardonados en las ocho categorías de los premios, tras haber protagonizado por primera vez en solitario, sin la compañía de Felipe VI y Letizia, la tradicional recepción a todos ellos que ha tenido lugar este mañana en el Hotel de la Reconquista.

De Timothy Garton Ash, Premio en Ciencias Sociales, ha resaltado que se ha ganado a pulso el título de "británico más europeo" y ha invitado a leer su obra, incidiendo en que este "ayuda a comprender lo que sucede en Europa".

También ha invitado a leer la obra de Julian Barnes, Premio de las Letras. "Háganlo si quieren reír, llorar, derrumbarse o entusiasmarse. Todo a la vez", ha conminado. "Ninguna IA podrá replicar la emoción que provoca su obra", ha asegurado la heredera al trono.

Por lo que se refiere a los estudios Ghibli, ha tirado de anécdota, para recordar que fue la Reina Letizia la llevó a ver 'Ponyo en el acantilado' junto a la Infanta Sofía, para la que con dos años fue su primera vez en el cine. "El cine educa", ha valorado, "incluso cuando no se lo propone", resaltando que las películas del estudio japonés "muestran princesas guerreras y valientes" así como respeto a la naturaleza.

Del futbolista Lionel Messi, Premio de Deportes, ha resaltado su "trayectoria irrepetible" mientras que de la cantante Patti Smith, galardonada con el Premio de las Artes este año, ha comentado que al escuchar sus canciones ha creído "comprender el sentido que tiene reconocer la mirada inconformista de una artista integral cuya autenticidad y vida se refuerzan con la edad".

La Princesa de Asturias ha reivindicado que "preservar el patrimonio vegetal y garantizar la seguridad alimentaria y la diversidad de cultivos tiene todo el sentido del mundo", celebrando de este modo el Premio de Cooperación que ha recaído en la Bóveda de las Semillas de Svalbard, en Noruega. "Aquí se guardan semillas duplicadas de los casi 200 bancos de genes de todo el mundo que pueden verse amenazados por guerras, inundaciones, incendios, determinadas decisiones políticas o falta de recursos, un proyecto científico útil y universal", ha resaltado.

"Quienes piensen que se puede prosperar a solas y sin tener en cuenta a nadie, que hablen con Christina Koch", ha continuado, elogiando a la astronauta estadounidense, galardonada en el apartado de la Concordia. A 400.000 kilómetros de la tierra, ha afirmado, Koch pudo comprobar que "compartimos todo, estamos conectados, estamos condenados a entendernos".

"Y que sea así tiene sentido: nos hace comprender que somos más pequeños de lo que pensamos y menos importantes de lo que creemos, pero siempre responsables de cada palabra y acción; responsables del modo en que cada día nos conducimos por la vida", ha resaltado.

Por último, de los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer, premio en el apartado de Investigación, ha celebrado que "han logrado que lo que antes era un proceso largo y caro sea ahora rápido, barato y eficaz".

"Esta secuenciación masiva y paralela de ADN tiene sentido porque permite avanzar en muchos ámbitos de la biomedicina, con aplicaciones en la práctica clínica en patologías infecciosas, cáncer y enfermedades raras", ha elogiado, resaltando que "esta proeza científica se ha fundado, como tantas veces, en la colaboración y en el trabajo en equipo".