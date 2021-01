El PSC pide al Govern que de "garantías democráticas" para celebrar las elecciones tras la decisión del TSJC

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSC en el Congreso de los Diputados José Zaragoza ha pedido este martes al Govern que de "garantías democráticas" para la celebración de las elecciones autonómicas en Cataluña después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya acordado suspender de forma cautelar y provisional el aplazamiento de las elecciones al Parlament.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Zaragoza ha criticado con dureza a los partidos independentistas por la decisión de aplazar los comicios, a su juicio, por intereses electoralistas. "No hay ninguna seguridad. Dicen que la cuarta ola puede ser en el mes de mayo y que nos podemos ir a septiembre, un mes que a los independentistas les gusta mucho", ha asegurado.

Así, Zaragoza ha insistido en que un gobierno ha de solventar problemas y no crearlos. "Y estos dos partidos toman decisiones que perjudican a los ciudadanos de Cataluña", ha continuado, recordando a ERC y JxCat que no las elecciones catalanas no son "un juego entre partidos políticos".

En esta línea, y tras recordar que el PSC planteó una "solución" que pasaba por aplazar "tres o cuatro semanas" las elecciones por la situación sanitaria, el socialista catalán ha lamentado que el Govern decidiese suspender los comicios en vez de aplazarlos.

"¿Se imagina que Trump anuncia que suspende las elecciones?", se ha preguntado Zaragoza, que ha aseverado que todo "demuestra que" los partidos que forman el Ejecutivo han tomado esta decisión pensando en la demoscopia. "Y han formado un lío", ha zanjado.