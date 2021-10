El PSOE abandona la idea de presentar una declaración institucional contra la violencia de ETA por su politización

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista en el Senado ha abandonado esta tarde su idea inicial de presentar en el pleno de esta semana de la Cámara Alta un texto a modo de declaración institucional para condenar la violencia de ETA por entender que se ha politizado este asunto, aunque prefieren no señalar directamente a ninguna formación política, según han informado fuentes socialistas.

En concreto, el PSOE había elaborado un borrador de esta declaración institucional, que ha contado con algunas puntualizaciones del PP, para presentar a los grupos parlamentarios rechazando la violencia de ETA coincidiendo con el décimo aniversario del fin de la acción armada de la banda terrorista.

Así, el grupo que dirige Eva Granados ha hecho llegar a todas las formaciones políticas este borrador para que valoraran si lo firmaban o no, pero finalmente han dado por frustrada esta posible declaración institucional al entender que se estaba utilizando un tema sensible de forma política.

Eso sí, fuentes socialistas han rechazado poner el foco en alguna formación política en concreto, si bien han asegurado que varios grupos pretendían hacer puntualizaciones sobre el contenido de este borrador haciendo, según entienden dichas fuentes, una interpretación partidista de este asunto, algo que ha sido el motivo principal para que el PSOE diera por frustrada su idea inicial de presentar este texto.

Cabe recordar que la declaración institucional es un texto firmado por todos los partidos políticos que conforman la Cámara Alta, es decir que requiere la rubrica de todas las formaciones del Senado para que finalmente salga adelante y se lea en la sesión plenaria como un compromiso unánime de toda la Cámara.

Esta mañana, el portavoz 'popular', Javier Maroto, ha mostrado su disposición a que esta declaración institucional incluyera una condena expresa de ETA para brindar a Bildu la "oportunidad de participar en un momento histórico".

"Me temo que no les van a dejar unos u otros dar ese paso. O bien el texto que presenta el Grupo Socialista va a estar descafeinado y no va a incluir expresamente la condena al terrorismo de ETA o bien Bildu no lo va a apoyar", ha dicho Maroto tras la reunión de la Junta de Portavoces.