El PSOE aclara que Gobierno de cooperación no equivale a coalición, pero puede incluir independientes de referencia

Actualizado 11/06/2019 13:29:52 CET



Sánchez e Iglesias mantendrán nuevos contactos discretos en busca de una fórmula que satisfaga a ambos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha querido dejar claro que el Gobierno de cooperación que Pedro Sánchez ha ofrecido a Pablo Iglesias no equivale a un Gobierno de coalición, que era lo que venía reclamando Podemos, pero en todo caso puede integrar a independientes que sean "referentes" en sus ámbitos profesionales.

Tras la reunión mantenida en el Congreso por los líderes de PSOE y Podemos de la que los socialistas han salido "muy satisfechos", la portavoz socialista ha insistido en que el Gobierno que ofrece el PSOE será "abierto, plural, integrador, incluyente, representante de diferentes sensibilidades y con personalidades referentes de sus distintos ámbitos".

El PSOE siempre ha defendido la inclusión en el Ejecutivo de independientes de prestigio, pero dentro de un Gobierno en solitario del PSOE. Este martes Lastra ha hablado de "Gobierno liderado por el PSOE", pero ha evitado referirse a esa ambición de gobernar en solitario.

No obstante, los socialistas admiten que la presencia de miembros de Podemos en el Gobierno suscita rechazo en otras formaciones políticas a las que el PSOE no sólo puede necesitar para sacar adelante la investidura sino para gobernar, pues sólo con los 'morados' no alcanza la mayoría absoluta que se requiere para aprobar leyes orgánicas como son por ejemplo los Presupuestos Generales del Estado.

Lo que no ha aclarado Lastra es si esos independientes de prestigio que podrían incorporarse al Gobierno podrían ser personas conocidas por su afinidad con Podemos. La portavoz socialista ha asegurado que en el encuentro de este martes "no se ha hablado de nombres" y ha recordado que en última instancia es al propio Sánchez a quien compete la formación de su gabinete. Pero también ha hecho un llamamiento a ser "innovadores" a la hora de dar forma a este gobierno de cooperación.

En cualquier caso, Lastra ha puesto en valor cómo la izquierda está demostrando "que sabe entenderse", como ha quedado patente en la colaboración que han mantenido desde la llegada a La Moncloa de Sánchez tras la moción de censura y que ha servido para "mejorar la vida de los españoles", con medidas como la subida de las pensiones, la recuperación de la sanidad pública universal o la eliminación del impuesto al sol, ha mencionado.

En su opinión, PSOE y Unidas Podemos tienen "los mejores mimbres", como son "la experiencia previa y las ideas" para alcanzar también un acuerdo de cara a la formación de gobierno que les permita seguir desplegando una "agenda progresista".

GRANDES COINCIDENCIAS DE PROGRAMA

La entrevista de este martes, que irá seguida de nuevos contactos ya más discretos que llevará el propio Sánchez, también ha permitido vislumbrar "grandes coincidencias" entre las dos formaciones sobre programas que debería desarrollar el nuevo Gobierno, ha precisado Lastra.

Sánchez e Iglesias han hablado, ha detallado, de "una agenda de avances sociales" y de los cuatro ejes que Sánchez ha planteado para su programa de gobierno: lucha contra el cambio climático, digitalización de la economía, el combate contra la desigualdad y el fortalecimiento de la Unión Europea.