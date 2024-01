El PSOE admite que no puede ir "a salto de mata" ni llevar la negociación con sus socios "hasta el último minuto"

Patxi López insiste en que no se amnistiarán delitos de terrorismo sobre los que pese sentencia firme



MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido que su partido debe actuar "con más previsión", no ir "a salto de mata" e intentar que las negociaciones con sus socios parlamentarios no se alarguen "hasta el último minuto".

Así lo ha reconocido López en una entrevista al programa 'Parlamento' de TVE, recogida por Europa Press, en la que explica que este asunto fue uno de los que trataron esta semana el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, durante la reunión que celebraron en el Congreso.

Según ha señalado, el objetivo de esa cita era "fijar un poco el mecanismo de trabajo" e intentar evitar que se repita lo que pasó en el Pleno de la semana anterior, cuando el PSOE alcanzó 'in extremis' un acuerdo con Junts para que los independentistas catalanes se abstuvieran en la votación de tres decretos y en la senda de estabilidad.

Así, ha reconocido que tienen que conducirse "con más previsión, con más tiempo para hablar, dialogar, negociar y pactar" y no hacerlo "en el último momento y a salto de mata". Desde el inicio de la legislatura, todos los socios parlamentarios del PSOE le han exigido que se aplique en esta tarea, que sea consciente de que no tiene mayoría y de que no puede seguir actuando como en la anterior legislatura.

NO PREVÉ MÁS CAMBIOS EN LA LEY DE AMNISTÍA

Preguntado sobre si ve margen para negociar con Junts y ERC las enmiendas que las formaciones independentistas han dejado 'vivas' para el debate en comisión que tendrá lugar el próximo martes, el dirigente socialista ha reiterado que en su opinión el texto que se aprobó en ponencia es "el que se necesita en este momento".

En este órgano se introdujeron, con el apoyo de Junts, las enmiendas que el PSOE había registrado junto a Sumar, ERC, Bildu y el BNG, entre ellas una que mantiene fuera de la amnistía los actos terroristas sobre los que haya recaído sentencia firme.

Pero tanto ERC como Junts han decidido mantener para la comisión sus respectivas enmiendas que piden justo lo contrario, que los actos de terrorismo sean amnistiados incluso si ya han acabado su recorrido judicial.

Aunque los dos partidos catalanes quieren mantener abierta la negociación con el PSOE sobre este tema, López ha aseverado que "las causas que tienen una gravedad extrema no estarán contempladas en la ley definitiva".

CESIÓN DE POLÍTICAS QUE YA GESTIONAN DE FACTO

Por otra parte, respecto al contenido del pacto sobre inmigración que alcanzaron con Junts, López ha insistido en que la política migratoria corresponde al Estado, según la Constitución, y que lo que se va a hacer es delegar la parte de "ordenación, integración y atención a los inmigrantes", unas materias, que, ha añadido las comunidades ya están gestionando 'de facto'.

"Para los socialistas hay cuestiones que tienen que seguir en la Administración general", ha dicho, citando lo que "tiene que ver con la inmigración irregular y, en concreto, "el control de fronteras, el combate contra las mafias que trafican con seres humanos y las políticas de asilo".