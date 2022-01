El PSOE asegura que "todo el Gobierno" está trabajando para lograr el mayor apoyo posible a la reforma laboral

Cree que Aznar ha dicho lo que piensan otros líderes 'populares', que Casado es un "líder débil" y "le queda muy poco como dirigente del PP"

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado hoy que "todo el Gobierno" está trabajando para lograr el máximo apoyo posible a la reforma laboral, pero no ha querido especificar si prefieren el apoyo de sus socios parlamentarios o el de Ciudadanos y otros partidos minoritarios para sacar adelante la convalidación del Real Decreto que se votará el jueves en el Parlamento.

Así se ha pronunciado este mediodía el Portavoz socialista durante una rueda de prensa en Ferraz al ser preguntado sobre si le parecía coherente la posición de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de rechazar el apoyo de Ciudadanos a esta reforma.

"Todo el gobierno está trabajando para que esta reforma tenga el mayor de los apoyos posibles", ha recalcado Felipe Sicilia eludiendo entrar en valoraciones. Además, ha respondido igual a las múltiples preguntas sobre esta cuestión, asegurando reiteradamente que el PSOE trabajará hasta el jueves para lograr el mayor número posible de apoyos a esta reforma.

Según Sicilia, desearían que fuera aprobara por los 350 diputados de la Cámara y ha dejado claro que "para nada" han descartado a ninguna fuerza política. Para lo que tratarán, ha dicho, de disuadir de las bondades de esta reforma a los que tengan una posición dudosa y entiende que las fuerzas políticas pueden ser capaces de renunciar a alguna posición como lo han hecho los agentes sociales.

En este sentido, ha pedido a quienes tengan que votar el jueves en el Parlamento, que se planteen si quieren votar a favor de una reforma laboral que recupera derechos o prefieren mantener la que "impuso" el PP y que "recortó derechos".

Eso, ha añadido, es lo que se vota: avanzar en una reforma laboral moderna, acertada y que recupera derechos de trabajadores o una que los recorta.

Felipe Sicilia no ha querido relacionar la negociación con otros grupos para sacar adelante la reforma laboral con otros asuntos que no tienen que ver con ella. Así, ha precisado que de lo que se está hablando es de la "necesidad de la reforma laboral" y ha recordado que se ha presentado un plan normativo para este año y que aún quedan dos años de Legislatura en los que tendrán que buscar el apoyo de otras fuerzas políticas para sacar adelante muchos de esos asuntos. "Ahora lo que queremos es sacar esta reforma laboral, que viene respaldada por el mayor de los acuerdos", ha apostillado.

En cualquier caso, ha mostrado su confianza en que la convalidación salga adelante después del esfuerzo, ha dicho, de los agentes sociales para pactarla y porque además va a marcar las relaciones laborales de los próximos años.

RESPONDE A CASADO QUE EL GOBIERNO SEGUIRÁ APROBANDO MEDIDAS

En cuanto a la advertencia realizada por el líder del PP, Pablo Casado, de que recurrirá a la Junta Electoral Central los anuncios de inversiones que está haciendo el presidente del Gobierno en plena campaña para las elecciones de Castilla y León, Felipe Sicilia ha dejado claro que el Gobierno central no se va a paralizar por que lo pida el líder de la oposición.

Además, ha acusado a Pablo Casado de cuestionar a un Gobierno que "está en plenas facultades" y ha dejado claro que el Ejecutivo va a seguir tomando medidas en las próximas semanas y en los próximos dos años.

Tras esta afirmación, ha acusado al presidente del PP de actuar pensando en su interés particular por propiciar el adelanto electoral en Castilla y León y tratar de impedir que se aprueben medidas buenas para los ciudadanos. "Pues no", ha espetado.

"AZNAR DICE LO QUE PIENSAN OTROS DIRIGENTES: A CASADO LE QUEDA POCO"

Además, ha defendido el anuncio de Pedro Sánchez realizado ayer en Zamora, de una fuerte inversión para el cuartel del Ejército en Montelarreina, asegurando que el jefe del Ejecutivo va a participar en la campaña de una forma "proactiva" tomando medidas que mejoren la vida de los ciudadanos. Mientras, ha añadido, que Casado participa con el negacionismo y sin aportar ninguna medida en positivo.

Por ello, ha dicho que no le extraña que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, diga de él que es un "líder débil y no tiene peso", que es "incapaz de ganar unas elecciones". En su opinión, Aznar vino a decir lo que piensan muchos dirigentes del PP y sobrevuela entre los 'populares' aunque no se atrevan a decirlo y es que "a Casado le queda muy poco como dirigente del PP".

SÁNCHEZ NO VERÁ A DON JUAN CARLOS EN ABU DABI POR INTERÉS GENERAL

Felipe Sicilia también ha sido preguntado por su valoración de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenga prevista una entrevista con el Rey emérito, Don Juan Carlos, en su visita a Abu Dabi.

Según el portavoz socialista, la agenda de Pedro Sánchez la marca el interés general de España y en su viaje a Emiratos Árabes, aprovechará las buenas relaciones del país para lograr inversiones.

"YA ESTAMOS RECUPERADOS DE LA CRISIS QUE NOS DEJÓ EL COVID"

En otro orden de cosas, el portavoz del PSOE ha concluido que España "ya está recuperada" de la crisis económica provocada por la pandemia tras hacer un repaso por los datos económicos que se han ido haciendo públicos la semana pasada. Según él, el crecimiento del 5 por ciento del PIB, del 15 por ciento de la recaudación tributaria y los datos de la EPA son "incontestables" y significan que la economía es "fuerte y crece".

"Sin duda, ya estamos recuperados de la crisis que el covid nos ha dejado", ha exclamado. Se trata, según ha asegurado, de una "evidencia" que ve todo el mundo "menos el señor Casado"

FELICITA A ANTONIO COSTA: VIENE A REFORZAR LA SOCIALDEMOCRACIA

Sicilia también ha aprovechado la rueda de prensa para felicitar a Antonio Costa por su victoria en las elecciones de Portugal y lograr una "amplia mayoría absoluta". Este triunfo de los socialistas portugueses, ha dicho, viene a "reforzar" a la socialdemocracia en toda Europa.

En su opinión, se inicia la semana con una "buena noticia" a la que le seguirán la aprobación mañana de la Ley de Vivienda para convertirla en un "derecho" y con la convalidación de la reforma laboral el jueves, si logran los apoyos necesarios para ello.



