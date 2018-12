El PSOE cree que la decisión del juez de incautar material a periodistas por una filtración no cabe en democracia

Publicado 13/12/2018 14:20:55 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha mostrado este jueves su rechazo a la decisión de un juez de Mallorca de incautar los móviles y ordenadores de dos periodistas de Europa Press Baleares y del Diario de Mallorca con el objeto de descubrir el origen de una filtración relacionada con el caso Cursach, que investiga una presunta trama de corrupción policial y política en torno al empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach.

La 'número dos' del partido, Adriana Lastra, ha subrayado que en una "democracia plena y consolidada" como la española "no caben actuaciones" como las ocurridas el martes pasado, cuando tres agentes de policía y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press Baleares y exigieron a la periodista que cubre la información de tribunales que entregase cualquier documentación relacionada con la cobertura informativa del caso.

La periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la Agencia. Los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.

Lastra ha reconocido que esta noticia ha "cogido por sorpresa a todo el país", entre otras cosas porque "para que haya democracia tiene que haber libertad y para que haya libertad tiene que haber libertad de prensa".

LAS FUENTES, A SALVO

"Nosotros seguimos apostando por esta democracia consolidada, por la libertad de prensa y por supuesto porque los periodistas puedan tener a salvo sus fuentes", ha zanjado en declaraciones a Europa Press.

El expresidente del Congreso y actual miembro de la dirección del PSOE, Patxi López, ha advertido de que "no hay democracia si no hay una información plena y libre de presiones y no hay una información plena si no hay un buen periodismo y un buen periodismo necesita siempre de unas buenas fuentes", que "muchas veces necesitan del anonimato para ser fuentes".

Ésa es la razón de que exista el secreto profesional, "protegido en la Constitución" y en cualquier sistema democrático. Por eso la decisión del juez de Mallorca es, a juicio de López, "no sólo inaudita sino contraria al propio sistema democrático y a la propia Constitución".