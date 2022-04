El PSOE cree que Feijóo "disimula" el peligro de pactar con Vox y rechaza la equiparación con Bildu y ERC

No teme el 'efecto Feijóo' que reflejan las encuestas y descarta que pueda debatir con Sánchez en el Congreso si se hace senador

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, piensa que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo está intentando "disimular la peligrosidad" de su política de pactos con Vox y ha rechazado, además, que esa alianza se pueda equiparar a los acuerdos del PSOE con formaciones como EH Bildu y ERC, como le recriminó el nuevo presidente 'popular'.

En declaraciones a Europa Press, Gómez ha acusado a Feijóo de "desviar la atención" de los pasos que está dando el PP en acuerdos de gobernabilidad con la formación de Santiago Abascal, después de que esta semana se produjese la investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente de Castilla y León, tras cerrar un Gobierno con Vox.

A su juicio, sus primeros pasos al frente del PP no son "esperanzadores" porque ha cerrado un acuerdo de gobernabilidad con Vox en esta comunidad y a continuación ha impulsado una ley "de violencia intrafamiliar" junto a una formación que no ha firmado el pacto de Estado contra la violencia de género.

CONFRONTAR CON EL GOBIERNO, COMO CASADO

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el PSOE debe confrontar con Vox para explicar lo que quiere hacer un partido que "defiende acabar con el Estado de las autonomías" habla de violencia "intrafamiliar" en lugar de violencia de género y "prefiere un Gobierno de una dictadura" al actual nacido en democracia, según ha indicado.

"Seamos consientes de la peligrosidad que determinados planteamientos y postulados que hoy defiende Vox representan para el conjunto de la ciudadanía", ha advertido, antes de subrayar que incluso el líder del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, mostró su rechazo al pacto en Castilla y León.

Gómez también ha acusado a Feijóo de intentar ocultar su "frentismo" y su propósito de "confrontar al máximo" con el Gobierno y con el PSOE, ya que piensa que está siguiendo la misma línea que inició su predecesor, Pablo Casado, según ha afirmado.

UNA CONTRADICCIÓN IMPROPIA DE UN LÍDER EN GALICIA

Además, considera "una contradicción" que Feijóo recriminase al Gobierno los pactos con formaciones como Bildu y ERC en respuesta a las críticas por la coalición en Castilla y León.

El todavía presidente de la Xunta de Galicia tildó de "broma" que el PSOE le pida no pactar con Vox en Castilla y León cuando gobierna con Podemos en España y tiene como socios a Bildu y ERC. Es más, subrayó que en Navarra los socialistas están gobernando con la izquierda abertzale.

En esta misma línea, el portavoz socialista ha recriminado al PP que durante la existencia de la banda terrorista ETA afirmasen que la solución pasaba por "la democracia" y "las urnas" y "una vez eso se da" critican que los conflictos en determinados territorios se canalicen a través de la política. "Es una contradicción impropia de un líder en Galicia, Núñez Feijóo, que sabe perfectamente lo que ha sucedido en nuestro país en la historia reciente", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que el Gobierno y el PSOE están trabajando "intensamente" por acabar con estas tensiones territoriales y así lo ha demostrado con la "sensibilidad" que han mostrado en Cataluña, según ha apuntado, apostando por el diálogo frente a la "falta de política" del PP.

Por otro lado, ha negado que en el PSOE haya temor por un 'efecto Feijóo' que ya están reflejando algunas encuestas, que dan mayoría absoluta a la suma de PP y Vox de cara a las próximas elecciones generales tras el relevo en la cúpula del PP.

ESPERA QUE EN LAS ELECCIONES SE VALORE EL ESFUERZO DEL GOBIERNO

A este respecto, espera que la ciudadanía valore el "esfuerzo" del Gobierno y "el liderazgo" de España para afrontar las crisis derivadas de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Así ha mencionado medidas como los ERTE para proteger el empleo y las políticas expansivas en contraposición a los despidos y a los recortes que se aplicaron en la crisis financiera de 2008, gestionada por el PP.

Héctor Gómez también ha descartado que Feijóo pueda intervenir en el Congreso de los Diputados para debatir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si fuera nombrado senador. "No es una cuestión de voluntad, sino lo que establece el reglamento", ha advertido.

Así, ha asegurado desconocer si el líder del PP tiene la voluntad de convertirse en senador pero ha avisado de que si ese fuera su siguiente movimiento, su ámbito de gestión sería el Senado, y por tanto ha pedido a los 'populares' que sean consecuentes con los pasos que dan.

De este modo ha recordado que Feijóo no es diputado y por tanto no puede participar en los debates en el Congreso ni en las sesiones de control al Gobierno en la Cámara Baja porque "no ha sido elegido para ello", ha zanjado.

CERCA DEL SENTIR DE LA CALLE

Al ser preguntado sobre si percibe malestar social por algunos efectos del conflicto en Ucrania como el precio de los carburantes y de la energía y si piensa que puede haber más movilizaciones si la situación se prolonga, el diputado socialista ha acusado a la derecha y la extrema derecha de intentar capitalizar determinadas movilizaciones, en referencia a la huelga de transportistas, para "generar un escenario de descontento".

Sin embargo, ha sostenido que el Gobierno tiene "los pies en el suelo", está muy cerca del sentir del conjunto de la ciudadanía y ha tomado decisiones valientes "mirando a los problemas de frente y dando respuesta", ha defendido.