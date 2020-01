El PSOE cree que Torra puede seguir como presidente sin ser diputado

Publicado 27/01/2020 14:15:49 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Quim Torra, no precisa retener su acta de diputado para mantenerse como jefe del Govern catalán, según ha considerado este lunes la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que en todo caso ha dejado en manos del Parlament esta decisión.

En rueda de prensa desde la sede del partido en Ferraz con motivo de la primera reunión plenaria de la Ejecutiva Federal del PSOE desde la formación del nuevo Gobierno, Narbona ha señalado que la condición de parlamentario es "preceptiva para ser elegido presidente de la Generalitat", pero "no lo es para seguir siéndolo".

Así, Torra seguirá o no siendo presidente de la Generalitat "en función de lo decida" el Parlament catalán, si bien ha evitado entrar en cuál será la posición que a este respecto mantendrá el PSC, partido hermano del PSOE en Cataluña.

El día en que la Mesa del Parlament ha asumido que Torra ya no es diputado tras la decisión del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central consecuencia de su condena, en sentencia no firme, a inhabilitación por el caso de los lazos amarillos, Narbona ha señalado que la reunión prevista entre Torra y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para primeros de febrero aún "no está fijada".

Que finalmente tenga lugar dependerá de si Torra continúa o no como president de la Generalitat en función de lo que decida el Parlament. Eso sí, Narbona ha garantizado que Sánchez se reunirá con el president de la Generalitat "cuando llegue el momento" y sea éste Torra u otro interlocutor.

La presidenta del partido ha manifestado que la Ejecutiva del PSOE no quiere entrar en la dinámica del Parlament, tras ser preguntada por la posición que mantendrá el PSC. Ahora bien, ha dado "por supuesto" que la decisión que tome estará "en sintonía" con la opinión del PSOE. "En cuestiones sensibles hemos ido de la mano siempre", ha añadido, poniendo en valor que en esta última etapa con Pedro Sánchez al frente del PSOE se ha vivido el grado de cohesión más estrecho entre ambos partidos.