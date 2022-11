El PSOE se desmarca de las acusaciones de Montero al PP y le sugiere no "jugar" con la "agresividad verbal"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha desmarcado este miércoles de la acusación de "promover la cultura de la violación" que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lanzado al PP y le ha advertido de que no debería "jugar" con este tipo de declaraciones puesto que ella misma ya ha experimentado esa "agresividad verbal".

"No me han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, y precisamente ella que ha vivido esa agresividad verbal no debería jugar con esto", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Montero ha cargado contra el PP al acusarles de "promover la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas", poniendo como ejemplo las campañas contra la violencia de género que los gobiernos 'populares' han puesto en marcha en comunidades autónomas como Galicia o la Comunidad de Madrid.

CONSECUENCIAS DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

El rifirrafe se ha producido en pleno debate por las consecuencias de la aplicación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí' que hasta el momento ha provocado la revisión a la baja de 43 sentencias y 10 excarcelaciones a condenados por delitos sexuales.

Estas palabras de Montero han provocado las protestas del Grupo Popular que ha detenido la sesión durante casi dos minutos en los que han pedido que la ministra se retractase. Asimismo, la portavoz parlamentaria del PP Cuca Gamarra ha señalado que es "altamente ofensivo" que la ministra se dirija en estos términos al PP.

Además, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha reprochado a Montero que las expresiones usadas en su intervención no son "adecuadas en términos parlamentarios dirigidas a un grupo parlamentario", en una situación, la de que la presidencia de la Cámara Baja reprenda a un representante del Gobierno, que es excepcional.

EL PSOE RECUERDA LOS INSULTOS A MONTERO

En la misma línea que la mantenida por Patxi López, fuentes de la dirección del PSOE señalan que no respaldan las palabras de Montero pero recuerdan que la ministra ha sido objeto de insultos por parte de los 'populares'.

De este modo hacen referencia a la intervención del diputado del PP, Víctor Píriz, que el pasado 22 de noviembre en los primeros compases del debate de los Presupuestos Generales del Estado, cuando llamó "inútil y soberbia" a Montero.

Al día siguiente la tensión se disparó en el Congreso después de que la diputada de Vox Carla Toscano afirmase desde la tribuna que el único mérito de la ministra de Igualdad es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias, su pareja y fundador de Podemos.