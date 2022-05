PSOE elogia la "contundencia" de la directora del CNI para negar espionaje ilegal a independentistas

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha elogiado este jueves la "claridad y contundencia" de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, para negar que haya habido espionaje ilegal a políticos independentistas, a la vez que ha cuestionado las informaciones publicadas en The New Yorker.

Gómez ha expresado la satisfacción del PSOE por las explicaciones de la directora del CNI, que ha comparecido durante tres horas y media a puerta cerrada ante la Comisión de Gastos Reservados. "Hacemos una valoración extremadamente positiva, ha quedado algo muy claro: el Gobierno se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad", ha zanjado en una rueda de prensa posterior.

El diputado socialista ha ensalzado la "enorme voluntad" de Paz Esteban para esclarecer los hechos y la "mucha información" puesta a disposición de los diputados, por lo que cree que "ha quedado claro que el CNI se ha movido en el ámbito escrito de la legalidad". "La comisión ha superado las expectativas por la claridad y contundencia de la compareciente", ha destacado.

NO ESTAMOS EN CESES

A su juicio, la comparecencia de Paz Esteban es "un paso importantísimo" y ha reiterado su respaldo absoluto a la ministra de defensa, Margarita Robles, y al CNI. "No estamos en fase de ceses", ha zanjado, cuando se le ha preguntado por las peticiones de dimisión desde la oposición o incluso Unidas Podemos.

Además, ha cuestionado la versión publicada por The New Yorker y ha pedido "analizar la fiabilidad de la información o desinformación que salen en ámbitos que no son públicos y que se pueden generar para desestabilizar". "No todo lo que se publica se corresponde con la realidad, no se puede dar por cierto todo", ha advertido.

El espionaje a independentistas ha centrado las explicaciones de Esteban, según ha detallado Gómez, y no se ha tratado mucho la infección de los móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra Robles.



