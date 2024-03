Rechaza la iniciativa por la independencia apoyada por Junts y acusa al PP de estar "en el lado de la confrontación"



MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha negado de manera "rotunda" que su partido esté negociando un referéndum de autodeterminación para Cataluña, como dice ERC, y ha ceñido la afirmación de los de Oriol Junqueras en su pugna con Junts por ver "quién es más independentista" en la precampaña de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.

"Seré rotunda. El PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones", ha explicado la portavoz socialista al ser preguntada en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre si es cierto que esté negociando un referéndum con ERC, como aseguró durante el fin de semana su secretaria general, Marta Rovira.

Peña ha sostenido que no han hablado sobre el tema con los independentistas y ha apuntado que para entender la cuestión es necesario saber que Cataluña está "en un periodo preelectoral donde hay posiciones de máximos" y que entre ERC y Junts "hay una batalla para ver quién es más independentista".

"Lo enmarcamos todo en esta cuestión electoral, que como le digo nosotros no compartimos ni en el fondo ni en la forma, pero entiendo que tienen todo su derecho a exponerlo", ha proseguido, afirmando que en la hoja de ruta del PSOE "no hay rupturas y no hay divisiones" y que el país "crece cinco veces más" que la media de la Unión Europea.

La dirigente socialista ha recalcado que una consultar popular "no está encima de la mesa" y que el PSOE no opta "ni ahora ni en el futuro" por opciones que dividan a la sociedad. Además, ha vuelto a decir que no pueden hacer renunciar a sus socios de investidura a sus "máximas políticas".

RECURSO A INICIATIVA POR LA INDEPENDENCIA

La portavoz del PSOE también se ha referido a la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Mesa del Parlament que admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide que la Cámara catalana declare la independencia de Cataluña.

Según ha relatado, los socialistas siempre han sido "claros" y han expresado que no les gustaba la propuesta. También ha recordado que hasta los propios letrados del Parlament emitieron informes en contra de la iniciativa y eso no hizo que Junts se repensara el sentido de su voto.

Peña se ha abstenido de dar más detalles sobre ese recurso al TC del Gobierno y se ha limitado a decir que en el Consejo de Ministros de mañana se abordará el asunto.

CRISPACIÓN Y DIMISIÓN DE AYUSO

Preguntada sobre qué formación debería dar el primer paso para bajar el tono de la crispación instalada en la política española, la portavoz del PSOE ha defendido que "en el lado de la confrontación, en el de los insultos y de los nervios solamente está el Partido Popular".

Esta actitud se vio, según ha sostenido, en el debate que se produjo la semana pasada en el Pleno del Congreso sobre la creación de la comisión de investigación sobre compras fraudulentas de mascarillas durante la pandemia. "El resto de grupos políticos mostró sus posiciones sin ninguna falsedad, sin ninguna crítica personal, sin ninguna deshumanización", ha añadido.

Peña también ha ahondado en la petición de dimisión del PSOE a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puntualizando que ningún partido está libre de que aparezcan casos de corrupción en sus filas pero que los socialistas actuaron "con contundencia" y colaborando con la justicia, mientras el PP madrileño ha respondido criticando a la Fiscalía, a Hacienda y a la prensa.

En este sentido, ha reclamado a Ayuso que explique cómo se pagó la vivienda dónde vive, ya que si no lo hace es porque tiene "muchos nervios y mucho miedo" y habría que exigirle la dimisión.