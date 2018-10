El PSOE pedirá que los "tránsfugas" de Mos (Ponteveddra) no puedan presentarse por el PP y su inhabilitación

Actualizado 10/12/2008 19:53:42 CET

Advierte de que "se traiciona la voluntad" de los vecinos y acusa a Louzán de "participación directa" en la moción de censura

VIGO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE pedirá en la próxima reunión de la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo, que se celebrará el 17 de diciembre, que no se permita a la portavoz del PP de Mos (Pontevedra) y a sus concejales, así como al edil no adscrito (antes del PSdeG), Gerardo Alonso, a los que considera "todos tránsfugas", presentarse a unas elecciones bajo las siglas del PP, en cumplimiento de dicho pacto.

Así lo confirmó hoy en Vigo el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal Socialista, Antonio Hernando, quien explicó que, en virtud del pacto firmado por todos los partidos -incluido el PP--, se considera tránsfugas, no sólo a Gerardo Alonso, sino "todos los que le crearon como tránsfuga, a los que le ampararon y se beneficiaron de él".

Hernando llamó a la "responsabilidad" del PPdeG y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, al que recordó que "aún está a tiempo" de frenar la moción de censura, ya presentada en el registro del Ayuntamiento de Mos y que se debatirá en Pleno el próximo viernes. Asimismo, recordó que, si Nidia Arévalo se convierte en la próxima alcaldesa de este pueblo pontevedrés, "se estará traicionando la voluntad democrática de los ciudadanos".

Según este responsable socialista, el líder de los populares gallegos debe evitar esta "violación flagrante" del pacto antitransfuguismo, y le recordó que, según se contempla en dicho pacto, los protagonistas de una acción de este tipo "no podrán nunca más presentarse en las listas -en este caso del PP-- y estarán inhabilitados para hacer política".

"No queremos llegar a esa situación", apuntó, aunque advirtió de que dicha medida está contemplada en el orden del día de la reunión de la comisión. Además, explicó que, como las decisiones de la comisión deben adoptarse por unanimidad de los partidos, en caso de que no haya acuerdo, se convocará una comisión de expertos.

PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PP

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, reprochó a los populares que esta moción de censura se hubiera gestado "con la participación directa" del presidente del PP en Pontevedra, Rafael Louzán, y reclamó a Feijóo que, no sólo frene la moción, sino "que se comprometa a cumplir y a hacer cumplir el pacto antitransfuguismo, no a hacer sólo condenas con la boca pequeña".

Fernández Leiceaga apuntó que "no cabe duda de que esta moción fue construida desde el PP, propiciando que Gerardo Alonso se convirtiera en un tránsfuga", y puso en duda la credibilidad de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia de la Xunta. "Si quiere presentarse con la cabeza bien alta no puede permitir esto", sentenció.

Por su parte, el secretario provincial de los socialistas, Modesto Pose, reprochó al presidente del PPdeG que "si no para la moción es porque no quiere", al tiempo que recordó que "el pacto antitransfuguismo se firmó con partidos no con personas", por lo que pidió "responsabilidad institucional".

"TRAICIONADA"

La alcaldesa de Mos, la socialista María Jesús Escudero, afirmó sentirse "traicionada" por Gerardo Alonso y por los populares, a los que advirtió de que "los vecinos están tomando buena nota y pasará una factura muy cara al PP en las próximas elecciones autonómicas y municipales".

Escudero, quien aseguró que se pasará a la oposición "con la cabeza muy alta", afirmó que el Gobierno municipal está "muy tranquilo", manteniendo reuniones periódicas con los mosenses para explicarles la situación así como la gestión municipal de la actual legislatura, apuntó que espera que el Pleno del próximo viernes discurra sin incidentes, a pesar de que los populares "son los que buscan la crispación".