El PSOE pide casi 50 años de cárcel para Fernández Díaz por 'Kitchen' y reclama como testigos a Rajoy, Cospedal y Zoido

Insta a juzgar y condenar al PP como partícipe a título lucrativo por el uso de fondos reservados

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido condenar al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz a casi 50 años de cárcel por 'Kitchen', un presunto operativo parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle la información sensible que tuviera del PP, y al partido como partícipe a título lucrativo, mientras que ha interesado que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y los ex ministros PP María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido testifiquen en el futuro juicio.

La acusación socialista ha presentado este miércoles su escrito de conclusiones provisionales instando a la Audiencia Nacional a abrir juicio oral contra los once procesados por la 'Kitchen': Fernández Díaz; su ex secretario de Estado Francisco Martínez; los ex policías José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano; y el ex chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos.

Igualmente pide enviar a juicio al PP como partícipe a título lucrativo y que se le condene como tal para que responda "hasta un importe total equivalente al total de fondos reservados empleados en la 'Operación" Kitchen'.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE pide condenar a Fernández Díaz, al que la investigación judicial perfiló como presunto 'cerebro' de la 'Operación Kitchen', a 47 años y 10 meses de cárcel; mientras que a su antiguo 'número dos' y Villarejo aboga por castigarles con 38 años y 3 meses de prisión cada uno.

Asimismo, avanza ya la prueba a practicar durante el juicio. Además de los acusados y los Bárcenas, como perjudicados, solicita llamar como testigos a Rajoy, Cospedal, Zoido, el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó; al actual consejero madrileño Enrique López; a los ex secretarios de Estado José Antonio Nieto e Ignacio Ulloa; a ex mandos policiales y al guardia civil Diego Pérez de los Cobos.