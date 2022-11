El PSOE pide la dimisión de Ayuso por alentar la confrontación social y avisa a Feijóo: Será "cómplice" si no la corrige

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha acusado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de alentar la "confrontación social", ha asegurado que "no puede seguir ni un minuto más" en su puesto y ha avisado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que si no la corrige será "cómplice" de su "populismo".

Así lo ha señalado López en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja después de que Ayuso haya explicado a los españoles que su "obligación" decir "no al autoritarismo del PSOE y la ultraizquierda" y que quitar la palabra a una diputada por llamar "filoetarra" a Bildu inscribe a la democracia española "en la lista de los países que no respetan la libertad ni los derechos humanos y violan el Estado de Derecho".

Según el dirigente socialista, la mandataria madrileña "ha vuelto a hacer gala de lo que verdaderamente es, la vocera del peor populismo", el que "arremete contra todos los que no le rinden pleitesía, el que sube a la tribuna sólo para insultar a quien no comulga con ella y el que no arregla ningún problema en su comunidad".

NO SABE LO QUE ES LA DEMOCRACIA

López ha remarcado que, mientras "destroza la sanidad madrileña", Ayuso "sólo utiliza su poder para generar enfrentamiento" y ha alertado de que su actitud "empieza a ser preocupante e incluso peligrosa" porque hace "llamamientos permanentes al enfrentamiento y la confrontación social".

En opinión del portavoz socialista, el "populismo" que achaca a Ayuso "no tiene ningún decoro, educación ni un mínimo de cultura democrática porque no sabe lo que significa ni lo que es la democracia".

Por todo ello, ha aseverado que "una presidenta así no puede seguir ni un minuto más" y que si Feijóo "no rectifica lo que hace y dice, volverá a demostrar que es cómplice y que ni manda ni decide absolutamente nada en el PP". "Ya está bien de ayusadas", ha zanjado.