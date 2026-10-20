El PSOE presenta mociones en ayuntamientos para respaldar medidas del Gobierno en vivienda y denunciar "bloqueo" del PP

Archivo - Fachada de la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha anunciado que presentará mociones en los ayuntamientos para que respalden las medidas aprobadas por el Ejecutivo en vivienda, y que deberán ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso, así como para denunciar el "bloqueo" del PP en cada administración que gobierna.

Desde Ferraz han criticado que tanto PP, Vox como Junts tumbaron en el Congreso "las medidas para proteger a los inquilinos y ampliar la vivienda asequible" y han censurado a los 'populares' por ir contra las "soluciones" a la crisis mientras asegura que la vivienda "es una prioridad.

"La respuesta del PP a la crisis de la vivienda es el boicot permanente y el sectarismo ideológico. Su oposición a Sánchez acaba pagándola la ciudadanía", han lamentado en el PSOE, que ha justificado la presentación de la moción en los ayuntamientos porque son los que "conocen de primera mano las dificultades de sus vecinos para pagar el alquiler, emanciparse o conservar su vivienda".

El PSOE ha insistido en que la respuesta a la crisis de vivienda "no puede ser el bloqueo", reclamando al mismo tiempo que "todas las administraciones deben asumir sus responsabilidades" para "proteger a los inquilinos, prevenir los desahucios de personas vulnerables, combatir la especulación y ampliar la vivienda pública y asequible".