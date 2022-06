El PSOE se reafirma en su posición sobre el Sáhara y tacha a Feijóo de "incendiario"

Asegura que España seguirá trabajando con Marruecos en el marco de la nueva relación bilateral

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha reafirmado este jueves la posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y el acuerdo alcanzado con Marruecos, que ha provocado la suspensión del tratado de amistad con Argelia y la cancelación de las operaciones de comercio exterior con este país. Además, ha tachado de "incendiario", al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que afirmase que la política del Gobierno es "improvisada".

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, Gómez ha señalado que hay que ser "valientes" a la hora de tomar decisiones y no permanecer "instalados en la inacción" para poner punto y final a una situación "anómala" que no se puede prolongar más en el tiempo, según ha afirmado en referencia al conflicto en el Sáhara Occidental, que enfrenta a Argelia y Marruecos.

Así, ha indicado que el Gobierno tiene el propósito de establecer un nuevo marco de relaciones con Marruecos. "En esta línea estamos", ha expresado. Además, ha asegurado que quieren tener las mejores relaciones con este país y por tanto van a seguir trabajando "con Marruecos, la Unión Europea y la comunidad internacional, como tiene que ser".

Al ser preguntado por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles --unas horas antes de que Argelia anunciase la suspensión de las relaciones-- que aseguró en el Congreso que no había problemas con este país tras el acuerdo con Marruecos, Héctor Gómez se ha limitado a decir que es una decisión del gobierno argelino y que el Ejecutivo de Sánchez está haciendo un esfuerzo para mantener "extraordinarias relaciones" con Argel, convencido de que éstas "se pueden restablecer".

BRUSELAS ALINEADA CON ESPAÑA

Además, aunque ha concedido que siempre hay "un margen de autocrítica" al ser cuestionado al respecto, ha apuntado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está "en contacto permanente" con los países implicados y con Bruselas, que está "alineada en las posiciones importantes" de España en política exterior, según ha defendido.

Por otro lado, Héctor Gómez ha cargado contra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha tildado de "incendiario" para la estabilidad del país y las relaciones internacionales y ha reprochado la "irresponsabilidad" del PP en política exterior ya que, a su juicio, insiste en el objetivo de debilitar la imagen de España.

Este mismo jueves, el líder de la oposición, reclamó al Gobierno que aclare si está en peligro el suministro del gas y su precio y se ha quejado de que por el momento no ha recibido ninguna llamada para aportarle información. Asimismo, ha pedido al gobierno argelino que "no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español", que "no tiene responsabilidad" del giro de Pedro Sánchez por el Sáhara.

FEIJÓO DESCONOCE LA POLÍTICA EXTERIOR

Gómez ha criticado con dureza estas declaraciones que, a su juicio demuestran la "nula voluntad" de Feijóo de tener sentido de Estado y un "desconocimiento absoluto" de la política exterior, ha lanzado. Además ha señalado que ha perdido "la cordura y el respeto" a las instituciones y al Gobierno al afirmar que están siendo "extorsionados" por otros países. "No tienen justificación alguna declaraciones de esa magnitud", ha afeado.

Finalmente el portavoz socialista se ha quejado de que el PP utiliza la política exterior "como arma arrojadiza" lo que, a su juicio, supone un ejercicio de irresponsabilidad nunca antes visto en este país.