El PSOE responde a Aragonès: "Ni hay ni habrá referedum", porque es una fórmula "divisiva" y del pasado

Reprocha al PP que proporcione una "plataforma electoral" a ERC con la Comisión de Comunidades Autónomas en el Senado

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha respondido este lunes al presidente catalán, Pere Aragonès, sobre la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña al señalar que "ni hay ni habrá" una consulta de este tipo porque se trata de una fórmula "divisiva" que forma parte del pasado.

Además ha reprochado al PP que haya convocado la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado porque a su juicio solo ha servido para ofrecer una plataforma electoral a ERC.

De este modo ha replicado a Aragonés, que este mismo lunes se ha mostrado convencido de que el referéndum dejará de ser inconstitucional para el Gobierno de Pedro Sánchez al igual que pasó con la amnistía, según se ha jactado.

"La amnistía, de la noche a la mañana, dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como sucederá con el referéndum", manifestó en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado convocada por el PP para hablar sobre la proposición de ley de amnistía. Añadió además que "más tarde o más pronto, será aceptada como la vía para resolver el conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado".

Peña ha respondido que los socialistas son "tajantes" al respecto y ha vuelto a negar que vayan a aceptarlo pues, según ha indicado, están trabajando con su líder en Cataluña, Salvador Illa, para construir un futuro "sin fracturas y para todos". Así, lo ha señalado en la rueda de prensa que se ha celebrado este lunes en la sede nacional del partido en la calle Ferraz.

El PSOE ha calificado como "circo" la comisión convocada por el PP y cree que les ha quedado "deslucido" ante las numerosas ausencias de líderes autonómicos y creen que solo ha servido como "plataforma electoral" para Aragonès ante los comicios autonómicos en Cataluña del 12 de mayo y no para dilucidar nada relativo a la política territorial.

En este sentido ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de "aprovecharse" de esta institución y señala que "no debería ser" una Cámara al servicio del Partido Popular que ha decidido "virlar" una institución . Por tanto les ha pedido "más decoro" y más respeto a los españoles a las Cámaras y los presidentes autonómicos que "se enteran por la prensa" de la convocatoria de esta comisión, según ha reprochado.

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN EN CONGRESO Y SENADO

Por otro lado, sobre la comisión de investigación que impulsa el PP en el Senado sobre el 'caso Koldo', Esther Peña reprocha que se solo responde a un "interés particular" de los populares para "meter el dedo en el ojo" al PSOE. En todo caso piensa que "les va a salir el tiro por la culata", apunta.

Por el contrario considera que la comisión del Congreso, creada por el PSOE, es de interés general para la ciudadanía, porque quieren conocer todo lo que pasó, "las buenas y malas prácticas" que se llevaron a cabo en las distintas administraciones en la contratación de material sanitario durante la pandemia.

Tras la decisión del PP de no llamar por el momento a declarar a esta comisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a su mujer, Peña no ha querido aclarar si el PSOE hará lo propio y no llamará a Feijóo. Además fuentes socialistas apuntan que tienen la sospecha de que el PP finalmente acabará citando tanto al jefe del Ejecutivo como a su esposa.