PSOE responde a Feijóo que es él quien debe pedir disculpas por sus pactos con Vox: "No tiene sentido de Estado

Moncloa afea al jefe de la oposición que no haya asistido a este debate parlamentario cuando ya es senador: "Era un día para venir"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha afirmado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene "sentido de Estado" ni "una visión de país" tras sus críticas a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre el espionaje a través del software Pegasus. Además, ha recalcado que es el jefe de la oposición el que debería pedir disculpas por sus pactos con Vox.

De esta forma ha respondido a Feijóo, quien en una visita en Villarobledo (Albacete) ha calificado de "decepcionante" la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso porque sus explicaciones, según ha dicho, han estado centradas en "pedir disculpas" a los independentistas. "No se puede vivir de rodillas todos los días", ha exclamado el presidente del PP.

"El que tiene que pedir disculpas es el señor Feijóo por los acuerdos de gobernabilidad que están formalizando con aquellas formaciones que se encuentran en el extremo ultra", le ha contestado Gómez en los pasillos del Congreso.

Además, el dirigente socialista ha aludido a las declaraciones contra el aborto del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox) asegurando que el Gobierno con su Ley del aborto invita "a triturar en el vientre de las madres a quien tiene discapacidad" y replicando a la socialista Noelia Frutos, procuradora con discapacidad, que le iba a contestar "como si fuera una persona como las demás".

LE INSTA A RESPONDER A LOS PACTOS DE ESTADO QUE OFRECIÓ SÁNCHEZ

Gómez ha censurado esas declaraciones. "Eso sí que es un ataque a las representantes de la ciudadanía en las instituciones", ha aseverado, para criticar que el PP haya "formalizado un acuerdo de gobierno" con la formación de Santiago Abascal en Castilla y Léon.

Dicho esto, ha asegurado que el PSOE lo que está "esperando del señor Feijóo es sentido de Estado y que realmente responda" a las once propuestas para "alcanzar acuerdos importantes" que le hizo Pedro Sánchez en la reunión que ambos mantuvieron en La Moncloa a primeros de abril.

"No tiene sentido de Estado, no tiene una visión de país y, por lo tanto no tiene un compromiso con España", ha aseverado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso ante esas declaraciones de Feijóo sobre la comparecencia de Pedro Sánchez.

MONCLOA AFEA A FEIJÓO SU AUSENCIA DE ESTE PLENO

Desde Moncloa han recriminado al presidente del Partido Popular que no haya asistido este jueves el Pleno del Congreso centrado en el espionaje a través del software Pegasus cuando, a su juicio, podía asistir al tener acta de senador.

"Era el día de estar aquí. Podía haber venido", han asegurado fuentes gubernamentales en los pasillos de la Cámara, donde han reprochado al jefe de la oposición que se haya ausentado de un Pleno tan "importante" en el que el jefe del Ejecutivo "ha puesto al Partido Popular frente al espejo".