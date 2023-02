PSOE señala que la delegación que evalúa los fondos europeos en España es de eurodiputados en su mayoría conservadores

Recalca que no son técnicos de la Comisión Europea y elude comentar las suspicacias de la jefa de la delegación, la alemana Mónika Hohlmeier



La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha querido señalar hoy que la delegación europea que llega hoy a España para controlar el uso de los fondos europeos por parte del Gobierno español está compuesta por eurodiputados, no por técnicos de la Comisión, que en su mayoría son "conservadores". Pero no ha querido valorar las suspicacias de la presidenta de la Comisión de control presupuestario del PE, la alemana Mónika Hohlmeier ha hecho en alguna ocasión sobre la gestión española de los fondos europeos.

Así lo ha precisado la portavoz socialista durante una rueda de prensa en la calle Ferraz, donde los periodistas la han preguntado por la sorpresa mostrada por la vicepresidenta Nadia Calviño de que esta delegación estaba compuesta en su mayoría por eurodiputados del PP y de Vox y si creía que la intención era opacar la llegada de estos fondos.

Pilar Alegría ha explicado que el Gobierno va a trabajar con absoluta normalidad, transparencia para explicar lo que está haciendo en el despliegue de este dinero. Y también ha mostrado el "orgullo" porque España sea el país, ha recordado, donde más avanzado está el despliegue de fondos europeos. De hecho, ha achacado a "ostentar" este primer puesto el hecho de que se haya organizado la citada visita.

ACUSA AL PP DE PONER PALOS EN LA RUEDA PARA QUE NO LLEGUEN LOS FONDOS

Así, ha recordado que en estos momentos hay un despliegue de 23.300 millones de euros de estos fondos entre CCAA y Ayuntamientos, de los 31.000 millones que ya ha recibido España, apuntando que ya se va a realizar el tercer desembolso de 6.000 millones.

Unas cantidades que en su opinión, "no habrían sido posibles si del PP se hubiera tratado". Dicho esto, ha acusado a los 'populares' de "poner palos en la rueda para que estos fondos no lleguen" y ha atribuido al trabajo del Presidente del Gobierno la recepción de estos fondos, señalando que sin ellos no se estaría hablando de un crecimiento del PIB del 5,5 por ciento.

Pero al recordarla que es más numerosa la cuota de eurodiputados del PSOE que llega hoy a España que la del PP --ya que son dos del PSOE, dos de Ciudadanos, uno de Cataluña en Común, otro del PP y otro de VOX-- ha emplazado a hacer "recuento" y comprobar que "hay un número bastante considerable de fuerzas conservadoras" con "PP y VOX especialmente".

De hecho, ha querido dejar claro que esta visita es de miembros de la Comisión, que son eurodiputados de distintos partidos político y no miembros de la Comisión Europea.

ELUDE COMENTAR LAS SUSPICACIAS DE LA DIRIGENTE DE LA DELEGACIÓN

En cualquier caso, Pilar Alegría no ha querido comentar las manifestaciones de la eurodiputada alemana Mónika Hohlmeier,

presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y del PPE, sobre su escepticismo con el uso de los fondos europeos en España.

Pilar Alegría se ha limitado a precisar que la eurodiputada ha podido escuchar las "múltiples manifestaciones" que la presidenta del PP Europeo y también de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, ha trasladado siempre sobre la buena gestión que España está haciendo de la gestión de los fondos europeos.

La alemana se ha mostrado preocupada recientemente por la "falta de transparencia" en el uso que están haciendo los estados del dinero europeo. Junto a ella, que lidera la delegación que visita hoy España,

viaja un grupo de eurodiputados, en su mayoría españoles: Isabel Benjumea (PP), Isabel García Muñoz y Eider Gardiazabal (PSOE), Eva María Poptcheva y Susana Solís (Cs), Ernest Urtasun (En Comú Podem) y Jorge Buxadé (Vox).

Los eurodiputados tienen previsto reunirse con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, así como con consejeros autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón. También se entrevistarán con representantes de la patronal y los sindicatos, de la industria digital, consultoría y con periodistas de investigación.

A propuesta del Gobierno español, efectuarán, además, una visita a un proyecto financiado con el Plan Nacional de Recuperación, el Centro Nacional de Neurotecnología.

"Como representantes de la autoridad de control presupuestario de la UE, queremos ver con nuestros propios ojos lo que se está haciendo a nivel nacional para proteger los intereses financieros de la UE con este nuevo instrumento financiero", ha señalado la jefa de la delegación, Monika Hohlmeier, antes de la visita.

La Comisión de Control Presupuestario, formada por 30 eurodiputados, es una de las 20 comisiones permanentes del Parlamento Europeo y su labor consiste en supervisar cómo se ha gastado el presupuesto de la Unión Europea y en formular propuestas para mejorar su gestión.