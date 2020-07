PSOE y Unidas Podemos se coordinan para relanzar la agenda de Gobierno tras la pandemia

Los socios de coalición se reúnen en la Comisión Permanente de Seguimiento por primera vez desde la crisis del coronavirus

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Unidas Podemos han retomado este jueves el trabajo de la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición, que crearon en febrero para gestionar sus discrepancias, revisar el funcionamiento de la alianza, y coordinarse para avanzar en la agenda de iniciativas que tienen previsto poner en marcha.

El encuentro de este jueves, que es el tercero que celebra este órgano desde que se constituyó, y el primero desde que estalló la pandemia de la Covid19, ha durado dos horas y media y ha ido "bien", según han informado a Europa Press fuentes de ambas delegaciones.

"Hoy hemos reunido el PSOE y Unidas Podemos la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición. Mucho diálogo y coordinación para seguir aprobando medidas para proteger a las personas en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir", ha afirmado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en un mensaje en Twitter, al finalizar la reunión.

De este modo, los asistentes han tenido oportunidad de analizar la labor que ha desarrollado el Gobierno en estos cuatro meses de pandemia, las medidas que se han ido aprobando para hacer frente a la crisis económica y social derivada de esta, el estado de las negociaciones sobre los fondos europeos, así como de las próximas iniciativas que tienen previsto impulsar para avanzar en la reconstrucción.

A este respecto, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que ha participado en la reunión como parte de la delegación socialista, señaló a mediados de junio que el programa del Gobierno de coalición tiene que adaptarse al "entorno y momento concreto" que deja la pandemia de coronavirus y que, aunque seguirá sirviendo de "guía", debe someterse a una nueva selección de prioridades, "repriorizar lo priorizado", en palabras de la ministra.

La ministra de Hacienda ya ha dado órdenes a los Ministerios de que le pasen datos para empezar a preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, para los que el Ejecutivo ya ha comenzado a buscar apoyos, no sólo de los partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, sino de otras formaciones, como Ciudadanos.

"NUEVA CULTURA DE COALICIÓN"

Tanto PSOE como Unidas Podemos han definido el encuentro de este jueves como una reunión de trabajo, y la han enmarcado dentro de la normalidad y de la relación fluida que mantienen en su día a día, tanto para coordinar sus iniciativas y mantenerse al tanto de su actividad, como para gestionar sus discrepancias.

De hecho, en las dos ocasiones anteriores en las que se convocó esta comisión de seguimiento --a mediados de febrero y a principios de marzo--, los socios de Gobierno estaban inmersos en sus primeros desencuentros de relevancia, y este espacio de trabajó sirvió, según relataron, para facilitar el entendimiento y consolidar la "nueva cultura de coalición", que pasa por naturalizar esas diferencias.

Esa última reunión del 6 de marzo se produjo en la que fue una de las semanas más convulsas para la coalición a nivel de tensiones internas, con varios choques entre Ministerios, una visible descoordinación y una ofensiva de Unidas Podemos contra las finanzas del rey Juan Carlos que ya entonces auguraban nuevos motivos de división entre los socios.

PERSISTEN SUS DIFERENCIAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN AL REY EMÉRITO

De hecho, la forma de actuar ante las presuntas irregularidades del Rey emérito sigue siendo motivo de discrepancia entre los socios, ya que Unidas Podemos ha vuelto a pedir en el Congreso una investigación sobre el ex jefe del Estado, y el PSOE ha vuelto a frenar la iniciativa, impidiendo incluso que llegara a ser admitida a trámite en la Mesa de la Cámara Baja.

El presidente del grupo confederal y diputado de En Comú, Jaume Asens, que ha participado en la reunión de este jueves, pidió este mismo miércoles al PSOE que "mueva ficha" y siga el ejemplo del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, donde los socialistas catalanes avalaron este miércoles que se investigue a Juan Carlos I en el Congreso.

Además, está por ver qué postura adoptará el PSOE ante la petición de comisión de investigación sobre el espionaje a políticos y las llamadas "cloacas del Estado" que Unidas Podemos ha registrado junto a nacionalistas e independentistas, y sobre la que los socialistas todavía no se han manifestado.

La delegación de Unidas Podemos ha contado con la presencia de la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero; además de Echenique; Asens; el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Juanma del Olmo; el jefe de gabinete del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, Julio Rodríguez; la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

La delegación del PSOE, que ha estado liderada por su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, la conformaban, entre otros, el jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo; el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños; el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo; el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver; la directora de Gabinete de Carmen Calvo, Mª Isabel Valldecabres; o el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso Rafael Simancas, además de la ministra de Hacienda.

Este encuentro se ha producido pocos días después de las elecciones autonómicas vascas y gallegas, en las que los partidos que conforman la coalición no sacaron buenos resultados. En Galicia, el PSOE fue superado por el BGN, y Unidas Podemos se quedó fuera del Parlamento gallego. En Euskadi, los morados se desplomaron perdiendo casi la mitad de diputados, y los socialistas sólo sumaron uno, pero sin lograr capitalizar la debacle de los de Pablo Iglesias.

No obstante, ambas formaciones han negado que estos resultados influyan en algo en la coalición y en su gestión, porque "el Gobierno no se presentaba", en palabras de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. "Lo que ocurre en el ámbito partido no afecta a los escaños que tenemos en el Congreso de los Diputados como apoyo a este Gobierno. Yo se lo explico a mis alumnos: si vamos a una papeleta autonómica o municipal estamos en ese nivel", afirmó Calvo el lunes, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.