El PSOE ve con buenos ojos la candidatura de izquierdas en Andalucía a pesar del 'no' a Podemos de la Junta Electoral

Advierte de que votar al PP conlleva que Macarena Olona (Vox) sea vicepresidenta de la Junta

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha afirmado este lunes que se alegra del acuerdo alcanzado por varias formaciones de izquierda para presentarse a las elecciones de forma conjunta en la candidatura "Por Andalucía" para que así no se pierda ningún voto. De este modo, ha puesto por delante el acuerdo a que la Junta Electoral de la comunidad haya rechazado el escrito de subsanación que pedía incluir a Podemos, que se ha quedado fuera por presentar los trámites fuera de plazo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, celebrada en la sede del partido, Sicilia ha celebrado el acuerdo para que ningún voto de izquierda "se quede en casa" y todos los votantes tengan una opción "progresista" en la que se vean reflejados.

De este modo ha indicado que, por lo que saben, desde la candidatura conjunta están haciendo todo lo posible para subsanar ese "error", tal como lo ha definido, y confían en que lo solucionen para que Podemos pueda formar parte de la coalición, dado que ese es "su deseo".

Sicilia ha ofrecido esta respuesta antes de conocer que la Junta Electoral de Andalucía había rechazado el escrito que pedía incluir a la formación morada. A continuación, al ser informado al respecto, ha apuntado que serán las formaciones políticas que han llegado a este acuerdo las que deben decidir "como queda" dicho pacto, pero ha destacado que estas mismas fuerzas ya han dicho que, más allá del error, lo importante es el acuerdo alcanzado.

En cualquier caso, Sicilia ha manifestado que el PSOE sale a ganar las elecciones y a conseguir la confianza de los andaluces para "echar a la derecha y sobre todo a la ultraderecha", a la que el PP le ha puesto "una alfombra roja" con el adelanto electoral, según ha indicado.

VOTAR AL PP ES TENER A OLONA DE VICEPRESIDENTA

Por otro lado, al ser preguntado sobre si temen que este asunto pueda provocar la desmovilización de los votantes de izquierda, ha respondido que les darán argumentos para que apoyen al candidato socialista, Juan Espadas. "Si esto puede suponer que hay algún ciudadano que se vea desmotivado o desmovilizado a la hora de votar, yo le aseguro que no se preocupe que le vamos a dar razones y argumento para que vote a la izquierda, pero sobre todo para que vote a Juan Espadas y al PSOE", ha señalado.

Así, ha recalcado que harán lo posible para hacer ver a los ciudadanos que el voto más útil a la izquierda sea el del PSOE, así como "la mejor manera de parar al PP y a la alianza que ya tiene con la ultraderecha", ha añadido. Además, ha asegurado que dentro del partido los ánimos están "calmados" y se encuentran "ilusionados" para afrontar la campaña electoral y "recuperar la Junta de Andalucía".

De este modo ha indicado que "votar al PP" significa que la candidata de Vox, "Macarena Olona", pueda ser vicepresidenta de la Junta de Andalucía, ha advertido. "Conozco bien a los andaluces y no quieren una vicepresidenta que no cree en Andalucía ni en la autonomía andaluza", y que no puede hacer que la comunidad prospere, ha subrayado.