El PSOE ve los hechos de Ferraz consecuencia de las palabras de Tellado y Abascal contra Sánchez

Afirma que PP y Vox propagan el odio y la violencia entre españoles



MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha afirmado este jueves que las protestas de Nochevieja en la que se apaleó un muñeco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "consecuencia" de declaraciones previas de dirigentes del PP y Vox contra el jefe del Ejecutivo.

En este sentido ha recordado las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que dijo que habrá un momento en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" a Sánchez, y ha señalado que "tienen estas cosas como consecuencia".

También ha mencionado las declaraciones del Vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, hace dos meses, en las que afirmó que Sánchez debería irse de España "en un maletero" por permitir la "humillación" que a su juicio supone para el país la aprobación de la Ley de Amnistía. De este modo, Tellado hacía referencia a la huída a Bélgica del expresidente Puigdemont, que salió de España escondido en el maletero de un automóvil.

Gómez de Celis también ha incluido en la lista el reciente episodio en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que el concejal de Vox Javier Ortega Smith se encaró con otro edil de Más Madrid y le arrojó una botella de plástico.

Según ha indicado estos hechos suponen una propagación del odio y de la violencia que los socialistas no están dispuestos a admitir y por tanto ha insistido en que denunciarán ante los tribunales.

"Los socialistas queremos denunciar los hechos que se vienen produciendo últimamente donde la derecha extrema intenta difundir y propagar el odio y la violencia entre los españoles", ha señalado.

El diputado socialista considera que "es curioso que aquellos que comienzan rezando el rosario y dándose fraternalmente la paz inmediatamente después apaleen simbólicamente al presidente del Gobierno", según ha expresado.

Finalmente ha insistido en pedir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que condene "claramente" los intentos de propagación de odio y violencia. "Todavía hoy, a esta hora, estamos a la espera", ha señalado. El PSOE reclama de este modo que sea Feijóo en persona quien condene lo sucedido en Ferraz, que el PP ya reprobó en la víspera en voz del vicesecretario Tellado.

"EL PP ACEPTÓ LA LEY DE AMNISTÍA"

Por otro lado, el PSOE ha reprochado al PP que haya mantenido contactos y "negociaciones" con Junts y ha vuelto a preguntar por los temas que trataron. "No sabemos de qué hablaron, no sabemos qué quisieron o no quisieron aceptar", ha señalado Celis. Por el contrario ha defendido que los socialistas han llegado a acuerdos "con transparencia y claridad".

Además se ha mostrado "plenamente convencido" de que el PP "aceptó una ley de amnistía" pero le impidió llevarlo a cabo tener que pactar también con Vox, contrario a la medida. "Si Vox no existiese, estoy convencido de que el PP hubiese aprobado la Ley de Amnistía", ha remarcado.

Según ha indicado el PP "criminaliza los acuerdos" cuando está en la oposición pero los lleva a cabo "cuando le hace falta", según ha reprochado, "como el pacto del Majestic" que firmó el PP de José María Aznar con la CiU de Jordi Pujol en 1996.

Celis ha remarcado que el PP cedió entregar las competencias de Tráfico de la Guardia Civil a la Generalitat; "tocar una estructura básica del Estado como quitar los gobernadores civiles" o la cesión de parte del IRPF. También ha reiterado que Aznar, "con ETA todavía asesinando" les llamó "movimiento vasco de liberación".