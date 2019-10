Puigdemont elude abordar la violencia de estos días pero dice que ya avisó de encapuchados que arrancaban lazos

Actualizado 18/10/2019 13:02:42 CET

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont - @JUNTSXCAT - Archivo

Admite que apoyó la iniciativa de Tsunami Democrátic en un tuit, pero dice desconocer quiénes lo están organizando

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha eludido opinar expresamente sobre los enfrentamientos y estragos que se están produciendo en Cataluña desde el lunes porque está "desconectado" de la actualidad desde ayer, pero ha dicho que "siempre" ha condenado toda violencia "sin ambigüedad" y que ya advirtió el verano pasado de la aparición de "grupos encapuchados arrancando lazos amarillos".

Puigdemont ha hecho estas declaraciones tras su salida del Palacio de Justcia belga a donde ha comparecido tras la euroorden activada contra él por el Tribunal Supremo tras dictar la sentencia del 'procés'. El expresidente ha explicado que se encuentra en libertad, sin nuevas medidas cautelares, y está a disposición de la justicia y de la policía belga.

"Condeno la violencia, pero no he estado en Barcelona, desde ayer por la mañana no he estado conectado", ha dicho en varias ocasiones el dirigente independentista preguntado por los periodistas sucesivas veces si condena lo que está pasando y cómo ve la actuación de los Mossos d'Esquadra. "Pero siempre me he expresado sin ambigüedad al respecto, no me hagan decir lo que yo no he dicho", ha advertido también sobre su posición ante la violencia.

Sin embargo, Puigdemont ha recalcado que no podía opinar sobre la violencia de estos días porque debido a su situación en Bélgica no ha estado "conectado" en las últimas horas y que de hecho quiere "tomar el pulso" de la situación junto a los consejeros catalanes fugados, con sus colaboradores y con su familia.

Dicho esto, ha explicado que tiene conocimiento de que "la marcha iba bien, que había mucha gente", en referencia a las llamadas marchas por la libertad que caminan hacia Barcelona. "Y voy a intentar seguir la jornada de hoy, que es importante", ha añadido, en alusión al día de huelga.

"HAY GRUPOS NEONAZIS PEGANDO A GENTE"

Preguntado expresamente por los altercados de estas noches pasadas y si los condena, ha respondido que siempre ha rechazado la violencia y que ya el verano pasado advirtió de "grupos encapuchados con armas blancas arrancando lazos amarillos". "Pero nadie me hizo caso. Fue un conato de violencia que nadie condena, pero ya estábamos ahí. Y me han informado de que esta noche hay grupos neonazis pegando a gente, pero no tengo detalles", ha respondido a pesar de haber afirmado de que había estado desconectado en las últimas horas.

Los periodistas han insistido de nuevo si condena lo que está pasando esta semana, si cree que hay infiltrados en las manifestaciones o grupos organizados que están provocando la violencia, y Puigdemont ha reiterado que lleva "bastantes horas desconectado" pero que todas las movilizaciones en los últimos diez años, ha apuntado, han sido pacíficas. "Yo no estoy ahí, no puedo saber nada, no estoy en contacto", ha reiterado Puigdemont.

APOYÓ A TSUNAMI DEMOCRÁTIC CON UN TUIT PERO NO CONOCE A LOS PROMOTORES

"Condeno toda la violencia. No he estado en Barcelona, desde ayer por la mañana no he estado conectado. Lo que quería comentarles son las condiciones en las que he salido en libertad sin fianza tras recibir la euroorden, que estoy a disposición de la Justicia y que nos veremos por aquí porque no voy a otro sitio", ha añadido, para dar por concluidas sus declaraciones.

Puigdemont también ha sido preguntado si tiene relación con el movimiento denominado 'Tsunami democràtic'. Ha dicho que no conoce a sus promotores ni directa ni indirectamente y que no sabe por tanto quiénes son. "Apoyé la iniciativa en un tuit, pero desconozco completamente quiénes lo están organizando", ha recalcado.