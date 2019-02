Puigdemont llama a movilizarse contra el "juicio vergonzoso" del Tribunal Supremo

Actualizado 11/02/2019 12:13:17 CET

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha llamado este lunes a los catalanes a movilizarse contra el "juicio vergonzoso" del 1-O que empezará este martes en el Tribunal Supremo y ha recordado que se han convocado protestas para este día 12 y para el sábado 16.

En un vídeo difundido a través de la redes sociales y recogido por Europa Press, ha asegurado que él recorrerá Europa "para amplificar la denuncia" contra este proceso judicial y para dar voz a los presos soberanistas que no la pueden tener.

