Rajoy pide un candidato en Cataluña sin problemas judiciales y se ofrece a "intentar construir algo razonable"

Publicado 23/02/2018 20:01:30 CET

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que Cataluña necesita superar el 155 con la elección de un presidente de la Generalitat sin problemas judiciales para que forme un Ejecutivo que empiece a trabajar, y ha asegurado que su Ejecutivo mantiene "plena disposición para intentar construir algo razonable".

En rueda de prensa tras participar en la reunión del Consejo Europeo, Rajoy ha calificado de "buena noticia" la bajada de ocho puntos en el número de catalanes que apuestan por la independencia, según la encuesta conocida hoy del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. A su juicio, es una muestra de que hay personas que han reflexionado sobre "si merece la pena todo lo que han vivido".

Rajoy ha insistido en que es necesario recuperar la normalidad institucional, política, económica y social, que la Generalitat vuelva a trabajar en los asuntos que preocupan a los ciudadanos. Para eso, ha pedido un candidato a la Presidencia "que no tenga problemas judiciales" y ha recordado que en cuanto tome posesión del cargo una vez elegido por el Parlament, se levantará automáticamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, las medidas de intervención de la Generalitat.

"Lo que no tiene ningún sentido es que por la situación de un señor estemos todos, empezando por los siete millones de catalanes, en una situación así. No puedo comprender cómo no hay personas capaces de decir algo tan obvio", ha agregado, en clara alusión a los partidos independentistas.