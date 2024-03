Rajoy pide "contención" democrática y verbal: La política no puede ser un espejo de las peores conductas del ser humano

(2I-D) La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el presidente ejecutivo y fundador de Thinking Heads, Daniel Romero-Abreu; el ex presidente Mariano Rajoy Brey y el exsecretario general del PSOE y excomisario de Economía de la

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha hecho un llamamiento al elenco de representantes políticos a que apliquen "contención" democrática y verbal y que la política no se convierta en un espejo "de las peores conductas del ser humano".

Así se ha expresado Rajoy durante su intervención en el acto de celebración del 20 aniversario de Thinking Heads, que ha tenido lugar en el Espacio Fundación Espacio Telefónica, y en el que ha estado acompañado en la mesa 'Geopolítica y gobernabilidad' junto al exministro y excomisario europeo Joaquín Almunia.

El expresidente del Partido Popular ha resaltado la importancia del "consenso" político para un país y fortalecer así las instituciones democráticas. "Las normas de convivencia conviene acordarlas", ha lanzado.

Dicho esto, ha hecho hincapié en la "contención democrática", insistiendo en que "ganar no te faculta para hacer lo que quieras", y en la "contención verbal". "La política no puede ser un espejo de las peores conductas del ser humano, de la mentira, del insulto, de la mediocridad", ha lanzado Rajoy, criticando acto seguido que "no se puede atacar" al empresario por el hecho de serlo. "La democracia son formas, maneras, palabras, estilo", ha apostillado.

En este sentido, Rajoy ha abogado por la eficacia y "las buenas políticas que resuelvan los problemas de la gente", que según ha argumentado, quiere un "gobierno razonable, vivir bien, tener un trabajo, un sueldo, poder ir de vacaciones o que le atiendan en el médico".

A su juicio, parte de los problemas y del resurgir de los populismos ha sido porque no se ha sabido dar respuesta a los problemas de los ciudadanos desde la política.

El acto, que ha inaugurado este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado enmarcado en cuatro mesas de diálogo moderadas por diversos periodistas que también han abordado temas como la Tecnología e IA, la sostenibilidad y los nuevos desafíos del liderazgo.