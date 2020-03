Redondo cree que la mesa de diálogo generará "más frustración": "Los independentistas no aceptan menos de lo piden"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Nicolás Redondo Terreros, ha señalado este miércoles que la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat Catalana se saldará "con más frustración" porque, a su juicio, el Ejecutivo central "no está capacitado para ofrecer lo que piden" y los independentistas "no pueden aceptar menos de lo que están pidiendo".

En este sentido, el exdirigente socialista ha lamentado el "conformismo maldito" de los gobiernos del PSOE y PP durante la democracia por "haber cedido a los nacionalismos". "El conformismo maldito nos puede llevar al desastre", ha asegurado, para después añadir que se equivocan aquellos que piensan que "cediendo una vez más se solucionará" el conflicto en Cataluña. "Y se equivocan porque no tienen en cuenta lo que sucedió en el 1 de octubre. Los independentistas dieron un golpe de Estado y rompieron la mínima confianza respecto al estado democrático", ha avisado.

Así, ha pedido a PP y PSOE que "en el futuro se pongan de acuerdo" para dejar claro a los nacionalistas vascos y catalanes que, "gobierne quien gobierne" se "desarrollará la misma acción política" en Cataluña y País Vasco.

De este modo, ha afirmado que la creación de una mesa de diálogo entre las dos administraciones es "el reconocimiento de la incapacidad de las instituciones españolas para solucionar" el problema catalán. "La propia creación de la mesa es grave", ha enfatizado, al mismo tiempo que ha insistido en que "se van a tratar cuestiones que afectan" a todos los españoles. "Para decidir, donde mejor se puede discutir es en el Congreso y Senado. Ya tenían el lugar", ha recalcado.

Redondo ha vuelto a mostrar su rechazo al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos porque "es malo para España" al situarse "en la periferia de la política, en el extremo y no en el centro, donde se crea prosperidad y libertad". Además, ha censurado que el Ejecutivo necesita a "unos determinados aliados", en referencia a ERC y Bildu, y "no es capaz de sacar adelante ninguna reforma" al no contar con una mayoría parlamentaria estable.

Por otro lado, ha denunciado que "la política de bloques" que, según su visión, favorece el actual Ejecutivo, "blanquea a partidos como Bildu. "Podemos tener un grave problema: hemos derrotado policialmente a ETA y que su expresión política acabe ganando", ha concretado.

El exdirigente socialista vasco se ha expresado así en un acto organizado este miércoles en la sede del Diario Madrid por la plataforma 'La España que reúne", promovida, entre otros, por históricos del PSOE. El coloquio ha contado con la presencia del exministro de Cultura, César Molina, la exdiputada de Ciudadanos por Burgos, Aurora Nacarino, el economista y uno de los fundadores de Ciudadanos, Frances de Carreras, el expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, y la abogada Elisa de la Nuez.

Entre los asistentes en el público, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, el exministro del Interior José Luis Corcuera, el vicepresidente de Castilla y León y candidato a la presidencia de Ciudadanos, Francisco Igea, y el exvicepresidente del Congreso y exdiputado de la formación naranja Ignacio Prendes, entre otros.

"RELATO ALTERNATIVO"

Por otra parte, el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha avisado de que la política en España, y "en general", está sufriendo una "grave crisis" porque se "ha pasado del pensamiento al eslogan, del proyecto a la identificación de los enemigos y de la búsqueda del futuro al ajuste de cuentas con el pasado". A su juicio, frente a la "intoxicación de frases redondas y la movilización de los sentimientos", hay que "jugar sobre la base del racionamiento y el análisis".

En este sentido, el exdirigente socialista ha alertado de la "situación dramática" que conlleva ese escenario. Rodríguez de la Borbolla ha asegurado que la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat catalana servirá para perpetuar "el conflicto". "Entre humillación y conflicto, se eligió la humillación", ha advertido, para insistir en que "hay que distinguir entre problemas y conflictos", puesto que "con un problema externo se puede encontrar solución". "Los nacionalistas no tienen 'hartura', no se cansan nunca (...) Cada cesión, lleva a una reivindicación nueva. No es una invención, es una constatación de la realidad", ha apuntado.

Asimismo, el expresidente andaluz ha señalado el error del PP y del PSOE al considerar que "los nacionalistas iban a ser respetuosos con la legalidad" y ha pedido establecer "un relato alternativo" al de los independentistas catalanes, cuya centro sea la Constitución porque si no "se quebraría la democracia española".

Además, Rodríguez de la Borbolla ha insistido en que España tiene diecisiete comunidades autónomas "que tienen por derecho a ser tratadas por igual". "No debemos aceptar una relación estrictamente bilateral para solucionar el problema en Cataluña", ha apostillado.

Por último, el exmandatario autonómico ha censurado las palabras -que ha calificado de "última ocurrencia"-- del primer secretario general del PSC, Miquel Iceta, en las que pedía una reforma "al mismo tiempo" de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. Eso, según el expolítico andaluz, es "obsceno" porque "significa reconocer el atentado a la Constitución" de algunos dirigentes independentistas, e iría "contra la democracia y la igualdad de los ciudadanos en España".