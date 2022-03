Revilla discute a Feijóo: "Los impuestos no están para forrarse, sino para redistribuir rentas"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que los impuestos sirven a las comunidades autónomas "no para forrarse", sino para "redistribuir rentas", en alusión al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que acusó de ello al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, por la subida del precio de la electricidad y del gas.

"Los impuestos son la única medida que hay en un sistema capitalista para que el más rico no sea cada día más rico", ha señalado Revilla este martes en declaraciones a los medios tras la conferencia 'El Llano de la Pasiega, la puerta al Puerto de Santander', que ha dado en un encuentro del Club Propeller.

Feijóo, candidato único a presidir el PP, censuró este lunes que el Gobierno central "se está forrando" con el precio actual de la electricidad y del gas, puesto que "el 50 por ciento" son impuestos.

Para el presidente cántabro, la recaudación no está para que las instituciones hagan un uso indebido: "En teoría, si no es para llevárselo a casa algún corrupto, las administraciones los impuestos no los tienen para forrarse, sino para redistribuir rentas".

Ha señalado que gracias a esos impuestos se pueden "hacer obras públicas" como la intermodal ferroviaria en el Llano de la Pasiega, cuyo contrato para la redacción del estudio de demanda, viabilidad, diseño funcional y plan de negocio adjudicado por ADIF ha conocido este martes Revilla mientras participaba en este acto en la capital.

"Feijóo interpreta como que con ese dinero se está forrando" el Gobierno de Sánchez, pero "supongo que con los impuestos que recibe Galicia", porque "los de Cantabria sirven para pagar una renta básica, un servicio sanitario de excelencia universal o educacional universal, o pagar todas las facturas de medicamentos", ha añadido.

A juicio de Revilla, los que de verdad "se están forrando" con los precios actuales de la energía "son las empresas eléctricas". "Veamos los resultados de beneficios, es un escándalo", ha criticado.

Sobre la bajada de impuestos anunciada por Sánchez para el precio de la energía, Revilla ha expresado que es una "decisión europea" que requiere urgencia e inmediatez, pero con un acuerdo "consensuado" en toda la Unión Europea, no con cada país decidiendo por su cuenta.

"Una de las cosas que el Gobierno de España puede hacer, que tenga un impacto más inmediato en el precio sobre todo de los carburantes, es la bajada de esos impuestos, que sea de una manera coyuntural", ha manifestado. "Pero también esto tendrá que ser consensuado en Europa, porque no se puede distorsionar un mercado donde las diferencias de precios de los carburantes sean muy dispares", ha agregado Revilla.

Para Revilla "no tiene sentido" que el precio de la electricidad siga estando acoplado al del gas, y ha cargado contra las empresas eléctricas que se están haciendo "de oro" al obtener unos grandes beneficios que tendrían que ser menores, "lógicos y normales".