Revilla reitera que tiene "serias dudas" de volver a presentarse y en octubre tomará una decisión

Publicado 23/08/2018 14:20:33 CET

El periodista Fernando Jáuregui desvela una supuesta conversación con el líder del PRC anticipando su retirada

SANTANDER, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodista Fernando Jaúregui ha asegurado que el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, le ha dicho que no se presentará a las elecciones autonómicas de primavera de 2019: "Me dijo que se marchaba (de la política), que no volverá a presentarse a ninguna reelección", ha manifestado en la Cadena COPE. El político regionalista, en Telecinco, se ha limitado a reiterar que tiene "serias dudas" de repetir y que no ha decidido nada aún.

Según ha dicho el presidente cántabro, que Gobierno con apoyo del PSOE, tomará la decisión y lo anunciará "a finales de octubre", y ha precisado al respecto que no lo dará a conocer en "un chascarrillo en una cena" -en alusión a su encuentro con Jaúregui y el comentario que éste hizo después-. También ha detallado que lo sabrá "antes" su familia que el partido.

MUCHAS DUDAS Y DOS BALANZAS

"Estoy en duda, de si me tengo que presentar o no me tengo que presentar" a los comicios, ha expresado el secretario general del PRC, que tiene 75 años y que de cara a la decisión maneja "dos balanzas".

Por un lado, su familia, en especial su hija pequeña -de 19 años- que le habría pedido que dejase la política para dedicarse a los suyos; y por otro, la gente del partido, que considera "un plus" que el veterano y mediático político sea cabeza de cartel del PRC, a solo un diputado del hegemónico PP y cuando el resto de partidos en la región atraviesan profundas crisis internas.

Así, la formación fundada por Revilla en 1976, a la que pertenecen 42 de los 102 alcaldes cántabros en la actualidad y que en las últimas elecciones mantuvo el 30% de los sufragios, podría ser, por primera vez, la más votada en la Comunidad, el "único de los retos" pendiente de cumplir y con el que su líder se quitaría la "espina" de haber sido doce años presidente pese a no haber sido nunca el candidato con más papeletas.

ESTÁ BIEN, AUNQUE TIENE "CINCO OPERACIONES A BORDO"

Y aunque Revilla asegura que está "bien" -"no dejo de venir ni un día a trabajar", ha expresado al respecto- su futuro político también depende de su salud, y de que los médicos le digan puede seguir yendo a diario al Gobierno y desempeñar sus labores como presidente.

En este sentido, ha recordado que acumula "cinco operaciones a bordo" y que se tiene que someter periódicamente a revisiones y tratamientos en el Hospital Valdecilla.

ENCUENTRO CON JAÚREGUI

El periodista y el político coincidieron ayer, miércoles, en Santander, en la entrega de los premios Emboque de Oro, que recayeron en Jaúregui y en el exalcalde de la ciudad y exministro de Fomento Iñigo de la Serna.

Al parecer, y según Jaúregui, Revilla le habría desvelado en ese encuentro (que fue muy breve, según el Gobierno, pues el presidente estuvo poco tiempo en la entrega de premios, para saludar a los galardonados) su intención de dejar la política y de no presentarse a la reelección como secretario general del PRC y, en consecuencia, ser candidato de la formación a la Presidencia de la Comunidad.

"Eso me dijo Revilla a mí", ha expresado en la COPE el periodista, después de explicar que estuvo con él y que le "dijo que se marchaba, que no volverá a preguntarse a ninguna reelección".

Sin embargo, fuentes del Gobierno próximas al presidente consultadas por Europa Press también han negado tal extremo, y han reiterado que el regionalista tomará la decisión en octubre, como él mismo dijo el martes que haría en una entrevista en RNE y ha ratificado este jueves en Telecinco.

Lo hará un mes antes del Congreso Regional del PRC, que se celebra el 11 de noviembre, en el que se elegirá nuevo secretario general y que, automáticamente, será candidato del partido a la Presidencia de Cantabria.

Así las cosas, Revilla "sigue en el mar de dudas" en el que dijo estar sumido a la radio pública, a la que admitió que se trata de una decisión "muy difícil" que aún no tiene tomada.

Según dijo hace dos días, y como ha reiterado hoy, tiene "presiones importantes", de su familia por un lado y de los regionalistas por otro.

"Tengo que moverme ahí, en esa balanza", comentó Revilla en RNE, antes de negar que esté "en plena forma", pese a que, como admitió, se le "ve bien". Y, con todo ello, concluyó que "ahora mismo" no tiene nada decidido respecto a su futuro político.

GEMA IGUAL NO CREE QUE REVILLA DEJE LA POLÍTICA

Preguntada por este asunto y por las declaraciones de Jáuregui, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha manifestado que no se acaba de "creer que sea una decisión definitiva" la de que Revilla no se presenta a las elecciones.

"Prefiero esperar a que diga el 'no' definitivo", ha apuntado la regidora 'popular'. "Con el debido respeto de que debe de ser Revilla el que lo diga, por supuesto, y si Revilla lo dijo pues ahí queda", ha contestado a los periodistas, a los que ha recordado que ese supuesto abandono de la vida política por parte del regionalista "lo he oído tantas veces...".

"Entonces -ha concluido Igual- pues no sé si es lo definitivo o no de Revilla, pero es él quien lo tiene que decir. Dios me libre a mí de meterme donde no me llaman, pero a mí esto ya me suena a algo oído y conocido".