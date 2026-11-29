Archivo - El Rey, Felipe VI, recibe en audiencia a Marc y Álex Márquez Alentà, campeón y subcampeón de MotoGP 2025, en el Palacio de la Zarzuela, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha felicitado por teléfono al piloto español Marc Márquez tras proclamarse por octava vez campeón del mundo de MotoGP, después de terminar noveno este pasado domingo en la carrera del Gran Premio de Portugal. Una llamada en la que el monarca le ha pedido reunirse en persona para trasladarle el "afecto" de la Familia Real.

Según han informado este domingo fuentes de Zarzuela a Europa Press, el Rey ha mantenido una conversación telefónica con el Márquez en la que le ha trasladado su felicitación por el reciente triunfo en el Mundial MotoGP y por su trayectoria profesional.

Una trayectoria profesional a la que el piloto pone fin, tal y como anunció este viernes por sorpresa durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, donde comunicó su retirada del motociclismo mediante una serie de cartulinas difundidas en los canales oficiales del campeonato en las que ha comunicado que esta será su última carrera.

Las mismas fuentes de Zarzuela han subrayado que Felipe VI también le ha expresado a Márquez su voluntad de mantener un próximo encuentro para trasladarle, en persona, el afecto de la Familia Real.