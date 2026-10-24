El Rey es operado de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo este sábado

El Rey Felipe VI durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor, a 23 de octubre de 2026, en Oviedo (España).
El Rey Felipe VI durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor, a 23 de octubre de 2026, en Oviedo (España). - Raúl Terrel - Europa Press
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Publicado: sábado, 24 octubre 2026 22:48
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MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha sido operado de cataratas en el ojo izquierdo este sábado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, según ha informado la Casa Real.

La intervención, de carácter rutinario, ha tenido una duración aproximada de media hora y se ha desarrollado sin incidencias, de acuerdo con la información ofrecida por la Casa Real.

El Rey pasará la noche en el centro oftalmológico, donde permanecerá tras la operación.

El Rey, junto a la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, se trasladó este sábado a Llanes para hacer entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2026' que otorga la Fundación Princesa de Asturias y que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana.

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