El Rey sale del centro oftalmológico de Oviedo donde fue operado de cataratas este sábado y regresa a Madrid

El Rey abandona el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega después de su operación de cataratas
El Rey abandona el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega después de su operación de cataratas - EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: domingo, 25 octubre 2026 10:31
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MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey ha abandonado poco antes de las 10.00 horas el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, donde este sábado por la tarde fue operado de cataratas en el ojo izquierdo, y regresa a Madrid.

Felipe VI ha salido de la clínica con unas gafas de sol y tras saludar a la prensa que se encontraba a las puertas del centro oftalmológico se ha subido en un vehículo para emprender su regreso de vuelta a Madrid.

El Rey ha pasado la noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega después de que fuera operado este sábado por la tarde de cataratas en el ojo izquierdo.

La intervención tuvo una duración aproximada de media hora y se desarrolló sin incidencias.

El Rey, junto a la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, se trasladó este sábado a Llanes para hacer entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2026' que otorga la Fundación Princesa de Asturias y que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana.

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