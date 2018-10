Rivera afirma que en Cataluña "no se puede estudiar en español" en la escuela pública

Publicado 30/10/2018 12:37:03 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que en los colegios públicos catalanes "no se puede estudiar en español", lo cual le parece una "barbaridad", y que los centros donde se usa el castellano como lengua vehicular son privados.

"Hay un lugar de España no se puede estudiar en español. Se lo digo de primera mano, no se puede encontrar una escuela pública donde el español sea lengua vehicular, ni una", y solo hay "dos o tres horas de castellano de 25 o 30 horas", ha declarado durante un desayuno informativo en el que ha presentado al portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

Según ha señalado, aquellos centros que tienen el castellano como lengua vehicular son privados, que es donde estudian "los hijos de (los expresidentes de la Generalitat) José Montilla y donde iban los de Artur Mas". Rivera ha rechazado que "la lengua oficial" de España y la "mayoritaria entre los catalanes" se trate en los colegios como si fuera "una lengua extranjera".

Además, ha denunciado que se ha llegado a esta situación porque el nacionalismo "lleva 40 años gobernando Cataluña con el cheque en blanco" del PP y el PSOE. El líder de Ciudadanos ha instado al "bipartidismo" a asumir que al nacionalismo "hay que combatirlo intelectual, política y socialmente", no pactar con él, y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no "lave la imagen del Le Pen de la política española", en referencia al presidente catalán, Quim Torra, y no acuerde los Presupuestos con ERC y el PDeCAT.

"En este momento, lo que necesita España es firmeza democrática y diálogo entre demócratas, no diálogo con golpistas y debilidad democrática", ha recalcado, advirtiendo a Sánchez de que la crisis de Cataluña "no se va a solventar en un cuarto de hora".