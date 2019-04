Rivera afirma que Ciudadanos vigilará a Sánchez desde la oposición y que "más pronto que tarde" gobernará

Actualizado 29/04/2019 2:03:05 CET

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado, tras conocer los resultados de las elecciones generales de este domingo, que la formación naranja vigilará desde la oposición al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y "más pronto que tarde" gobernará.

Así se ha pronunciado un eufórico Rivera tras salir a la puerta de la sede nacional de Cs, en Madrid, para dirigirse a cientos de afiliados que le esperaban ondeando banderas del partido y coreando "¡presidente!". Ciudadanos se ha convertido en la tercera fuerza nacional al recibir más de 4.100.000 votos, el 15,85% del total (frente al 13,06% de 2016), y obtener 57 diputados en el Congreso.

Tras celebrar que los españoles hayan ido a votar "en masa" este 28 de abril, porque "cuando vota mucha gente, un país se hace más fuerte", Rivera ha felicitado a Sánchez por su victoria. "Yo soy un demócrata y felicito a los ganadores de estas elecciones" aunque "no me guste", ha apuntado.

SÁNCHEZ GOBERNARÁ CON PODEMOS Y LOS NACIONALISTAS

El líder de la formación naranja ha indicado que la "mala noticia" de esta noche es que el líder del PSOE y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "van a formar Gobierno con los nacionalistas".

Frente a eso, la "buena noticia" es, a su juicio, que Ciudadanos ha conseguido un 80% más de escaños en el Congreso que en los comicios de 2016 --de 32 a 57-- y que se ha convertido en "la casa común del proyecto constitucionalista", al quedar prácticamente empatado con el PP en número de votos --a una distancia de 219.000-- y superándolo en Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y Baleares.

Rivera ha destacado que "hay un proyecto ganador" que ha dado "un salto cualitativo para liderar la oposición en el futuro". "Hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España", ha resaltado antes de dar las gracias a todos los votantes que han depositado su confianza en Cs.

CIUDADANOS, LÍDER DE LA OPOSICIÓN

A continuación, se ha comprometido a hacer "una oposición leal a la Constitución, a la economía de mercado, a Europa, a la sociedad del bienestar, a los valores constitucionales y a España". "A los que gobiernan los vamos a vigilar muy de cerca" y "los líderes de la oposición van a ser los diputados de Cs", ha subrayado.

En este sentido, ha subrayado que Ciudadanos va a controlar al Ejecutivo "para que no machaque a las familias y a las clases medias, para que no machaque a los autónomos y a los trabajadores y para que no tenga ocurrencias".

En su opinión, el futuro Gobierno "se va a olvidar de una parte de España", pero ha prometido que Cs la representará "con voz y fuerza" en el Congreso y que en el futuro lo hará en un Ejecutivo "liberal, constitucionalista, europeísta, abierto y moderno", que "no divida a los españoles" y que "mire al futuro".

Rivera ha hecho un repaso de la trayectoria del partido naranja, que empezó con "un grupo de valientes" en el Parlamento de Cataluña y se expandió al resto de España, entrando en el Congreso y en Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos, ganando las elecciones autonómicas en Cataluña y entrando en la Junta de Andalucía. "Somos la resistencia", ha recalcado.

"Hoy somos el refugio de la libertad, la igualdad y la Constitución para millones de españoles", así que "vamos a trabajar duro y os prometo que más pronto que tarde vamos a gobernar España", ha asegurado.

VOLVERÁN A CRECER EL 26 DE MAYO

El líder de la formación naranja ha finalizado su discurso señalando que ahora toca "currar, currar y currar" y estar preparados para las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. "Y vamos a volver a crecer", porque "cada vez que se abren las urnas, siempre hay un partido que crece más que nadie", ha destacado.

En ese momento, los afiliados que estaban a la entrada de la sede han empezado a corear "¡Aguado, presidente!". Además de Ignacio Aguado, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, acompañaban a Rivera la aspirante a la Alcaldía de la capital, Begoña Villacís, otros miembros de la Ejecutiva como José Manuel Villegas, Inés Arrimadas, Luis Garicano, Fernando de Páramo y Carlos Cuadrado, y candidatos al Congreso como Marcos de Quinto, Sara Giménez y Edmundo Bal.

En el partido naranja no ocultan su gran satisfacción ante los resultados de las elecciones generales, ya que a tenor de las encuestas era difícil superar los 50 escaños y tampoco esperaban un hundimiento del PP como el que se ha producido.

A su modo de ver, el éxito electoral de Cs se debe a su posición contundente contra Sánchez y a que los votantes han sabido valorar su proyecto, además de haber logrado diferenciarse del PP y Vox pese a los intentos de mostrarlos como equivalentes.

Con este escenario, aseguran que el pacto con el PSOE queda "absolutamente descartado" y que Ciudadanos se va a convertir de facto en el líder de la oposición porque los 'populares' se encuentran "en descomposición".