Rivera dice que Ciudadanos "tiene que ser ambicioso" y recuerda que el partido creció siendo alternativa a Sánchez

Señala la "jugada magistral" de Sánchez de hacer fuerte a Vox para dividir el voto en el centro derecha y que el PP nunca gane al PSOE

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha animado al partido naranja, ahora liderado por Inés Arrimadas, a ser "ambicioso", y ha recordado que el mejor resultado electoral lo alcanzaron posicionándose claramente como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, en los comicios de abril de 2019.

En una entrevista en laSexta con motivo de la publicación de su nuevo libro, 'Un ciudadano libre' (Espasa), Rivera ha evitado opinar sobre el cambio de estrategia en Cs tras su dimisión el pasado noviembre. Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, Arrimadas ha alcanzado varios acuerdos con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos y ahora quiere negociar también los Presupuestos Generales del Estado.

El exlíder de Ciudadanos ha reiterado que no pretende "tutelar" a la nueva dirección del partido y que no va a comentar cada día sus decisiones. Según ha explicado, en parte quiso renunciar a sus cargos y dejar la política tras la debacle electoral del pasado noviembre --cuando Cs pasó de 57 escaños en el Congreso a 10-- para que la formación naranja pudiera hacer "borrón y cuenta nueva" y actuar libremente.

"Pero creo que Ciudadanos es un partido que tiene que ser ambicioso porque, a pesar de las dificultades, hay un espacio para un partido liberal y de centro en España. Creo que ése es el papel que les toca a Inés y a su equipo, retomar el pulso y apuntar a esos 57 escaños que logramos; que no hace 20 años, hace un año", ha señalado, añadiendo que Cs siempre se había caracterizado por "crecer y mirar hacia arriba".

LA POLARIZACIÓN POLÍTICA PERJUDICA A Cs

Rivera ha dicho que él se define como "liberal progresista" y espera que muchas personas en España se identifiquen también con esa etiqueta. "No sé cuántos somos. Llegamos a ser 4,5 millones. No sé si eso se desvanece o si vuelve a nacer", ha manifestado, indicando que en otros países ese espacio político está más asentado.

A su juicio, uno de los problemas en España es la "polarización política", que "se está trasladando a la sociedad". Precisamente, esa polarización es la que cree que alimentaron Sánchez y Vox en la campaña de las últimas elecciones generales y la que perjudicó a Cs.

El expresidente de Ciudadanos considera que el partido de Santiago Abascal creció porque Sánchez y su Gobierno "necesitaban un Vox fuerte para dividir el voto en el centroderecha". Fue, a su modo de ver, "una jugada magistral para que nunca haya un PP que supere al PSOE", y Vox en ese momento "jugó bien sus cartas".

En cambio, Cs optó por ignorar a Vox en la campaña previa a los comicios de abril y ni siquiera mencionarlo, porque "con los populistas, si te pasas el día hablando de ellos, les das más aire", ha comentado Rivera.

"Yo dije: voy a explicar mi programa y que somos alternativa de gobierno. Y conseguimos 57 escaños", ha subrayado. En este sentido, ha recordado que, en los meses previos al 28-A, dejó claro que Ciudadanos "no iba a pactar con Sánchez, sino con (Pablo) Casado", y que, si había una mayoría suficiente, formaría un gobierno de coalición con el PP.

PÉRDIDA DE VOTOS POR ABRIRSE A PACTAR CON EL PSOE

En cambio, "cuando dejé la puerta abierta a investir como presidente a Sánchez con un pacto de Estado" --a mediados de septiembre, como un intento de evitar la repetición electoral--, "se nos fueron 900.000 votos al PP, 600.000 a Vox y tan solo 200.000 a la izquierda", ha apuntado.

Además, el análisis electoral muestra que, de los más de 2,5 millones de votantes que perdió Ciudadanos entre las elecciones de abril y las de noviembre, un millón no se fueron a otro partido, sino que decidieron abstenerse.

Pero, con los datos que ha expuesto, Rivera se ha reafirmado en su teoría de que el hundimiento que sufrió la formación naranja en las urnas se debió principalmente a haber levantado esa "bandera blanca" del pacto con Sánchez. El candidato socialista no aceptó las condiciones de ese acuerdo y el PP tampoco se mostró dispuesto a permitir su investidura, como proponía Cs.

El exlíder de Ciudadanos ha concluido que en aquel momento se les fueron muchos votos al PP y a Vox "porque la gente no se fiaba" de si iban a apoyar a Sánchez o no. En cualquier caso, ha diferenciado el contexto político de entonces del que existe actualmente, en el que "la pandemia marca absolutamente la agenda".

LA "ENVOLVENTE" DE SÁNCHEZ A CIUDADANOS

Por último, ha asegurado que tras los comicios de abril --cuando el PSOE y Cs sumaban 180 escaños--, el presidente del Gobierno nunca dijo que quisiera un Ejecutivo de coalición con la formación naranja ni gobernar en minoría sustentándose en pactos de Estado con el PP y Cs.

"A mí me dijo que su socio preferente era Podemos", ha recalcado Rivera, añadiendo que luego Sánchez hizo precisamente eso, formar gobierno con Unidas Podemos y apoyarse en los partidos independentistas.

En su opinión, el candidato socialista hizo una "envolvente tremenda" a Ciudadanos para ir a una repetición electoral, y el error de los 'naranjas' fue no haber "desenmascarado esa estrategia" para que los votantes se dieran cuenta.

Por otro lado, ha explicado que él no quería ser vicepresidente en un gobierno encabezado por Sánchez porque no confía en él y porque se metió en política para cambiar España ganando las elecciones, "no para ser comparsa".

En este contexto, Rivera ha rechazado el "mantra" de que Cs podría haber evitado que Sánchez pactara con Podemos y con los independentistas, argumentando que él no estaba ahí para "intentar convencer al presidente del Gobierno de que sea lo que no es".