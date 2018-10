Rivera dice que "ojalá" el Pleno que pide Ciudadanos en el Parlament sirva para iniciar la cuenta atrás en Cataluña

Publicado 22/02/2018 11:58:11 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, ha dicho este jueves que "ojalá" el Pleno extraordinario que ha pedido la formación naranja en el Parlamento de Cataluña sirva para poner en marcha el plazo de dos meses para repetir las elecciones si nadie logra ser investido como presidente de la Generalitat, aunque ha aclarado que no sería "bueno" tener que ir otra vez a las urnas.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rivera ha recordado que son los letrados de la Cámara autonómica los que deben decidir si comienza o no la cuenta atrás, pero ha añadido que "ojalá" interpreten que sí, porque "eso sería una manera de desbloquear" la situación política en Cataluña.

El líder de Cs ha indicado que si los partidos independentistas no forman Gobierno, "la única solución es que acabe este tiempo y que se vaya a otras elecciones". "Yo no creo que lo bueno sea ir a otras elecciones, pero no podemos estar sin Gobierno", ha añadido.

Rivera ha subrayado que lo que tienen que hacer la Mesa del Parlament y su presidente, Roger Torrent, es poner fecha al Pleno extraordinario que ha solicitado Ciudadanos, que puede exigirlo al tener al menos una quinta parte de los diputados de la Cámara. Finalmente, la Mesa y la Junta de Portavoces se reunirán este viernes para tratar, entre otros asuntos, la petición de Cs.

LOS INDEPENDENTISTAS DEBEN PROPONER A OTRO CANDIDATO

Asimismo, ha instado a las fuerzas separatistas y a Torrent a proponer un nuevo candidato a la investidura, ya que el de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, continúa en Bélgica y "no va a a volver" a Cataluña porque si lo hace, "seguramente irá a la cárcel".

Torrent decidió aplazar 'sine die' el Pleno en el que iba a votarse la investidura de Puigdemont el pasado 30 de enero porque el Tribunal Constitucional había advertido de que el candidato no podría ser elegido si no estaba en la Cámara físicamente.

Desde entonces, no se ha presentado ningún otro candidato y el Parlamento está "paralizado", por lo que Rivera ha exhortado a los independentistas y a Torrent a presentar un nuevo aspirante a la Presidencia.

"La única responsabilidad hoy de formar Gobierno en Cataluña es de quien puede formar Gobierno", ha subrayado. Aunque Cs ganó los comicios, la suma con las demás fuerzas constitucionalistas no alcanzaba la mayoría absoluta.

En su opinión, "lo que no puede ser es que estos señores estén peleándose entre ellos, mareando la perdiz y, encima, echándole la culpa al mundo mundial". Por lo menos, JxCat, ERC y la CUP tendrán que explicar en un Pleno extraordinario "qué está pasando", ha añadido.

CARENCIAS DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Por otro lado, el líder de la formación naranja ha señalado que está haciendo entrevistas en medios de comunicación internacionales y manteniendo encuentros con líderes extranjeros para tratar de "informar de lo que sucede" en Cataluña, pero le gustaría "que fueran el Gobierno y la diplomacia" española quienes hicieran esa labor.

"Yo no puedo suplir las carencias de liderazgo y de comunicación internacional de nuestro Gobierno", ha agregado. Desde su punto de vista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dejado un "vacío" en ese ámbito que los partidos independentistas han aprovechado en distintos países para difundir "mentiras" y hacer "intoxicación" informativa.