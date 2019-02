Rivera saluda que Sánchez "rectifique" y espera España y Europa apoyen a Guaidó "en lo que necesite"

Actualizado 04/02/2019 15:11:03 CET

Pide estrechar "por completo" el círculo sobre Maduro para que asuma que "ya no es el presidente, se rinda y se marche"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha saludado este lunes la "rectificación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociendo a Juan Guaidó como presidente "encargado" de Venezuela y ha pedido tanto a España como a Europa que pongan a su disposición "todo lo que necesite" para que se celebren "cuanto antes" unas elecciones "libres y justas" en ese país suramericano.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente del partido, Rivera ha defendido que "la inmensa mayoría de los españoles" y el pueblo venezolano "han obligado" a Sánchez a "rectificar" y que, después de ese reconocimiento a Guaidó, es el momento de que los países le den el correspondiente respaldo para que pueda liderar la transición democrática en Venezuela.

Según ha subrayado, es Guaidó como presidente interino quien debe convocar los comicios que hagan transitar a ese país hacia la democracia, y no Nicolás Maduro, a quien ha pedido que "asuma su cruda realidad": que "ya no es presidente" de los venezolanos y que la comunidad internacional ya no le reconoce.

MADURO NO PUEDE PARTÍCIPE DE UNAS FUTURAS ELECCIONES

"Espero que ésta sea la posición de España y otros gobiernos europeos porque el tirano no puede ser partícipe de esas elecciones", ha indicado Rivera, quien ha llamado a "cerrar por completo el círculo a Maduro" con el fin de que "no alargue su régimen", sino que "se rinda y se marche", facilitando así lo que quiere "la mayoría del pueblo venezolano", esto es, "urnas y no conflictos".

"Si no tiene apoyo internacional ni de su pueblo, Maduro se acabará rindiendo", ha augurado el líder de la formación 'naranja', antes de pedir a toda la comunidad internacional que trabaje "en la misma línea" de "forzar" su marcha democrática" y de ofrecer y dar a Venezuela todo el apoyo y los recursos económicos que requiera.

"Los países tenemos que ser generosos con Venezuela y, llegados hasta aquí, no se puede levantar el pie del acelerador", ha dicho Rivera, quien ha celebrado el inicio de "la caída del régimen chavista", lo que supone, a su juicio, la apertura de una "esperanza" para toda América Latina y un "aviso a navegantes" para otros "dictadores".

"Creo que es muy importante que caiga Maduro no sólo por Venezuela, sino por América Latina y por las democracias en el mundo, y que los tiranos sepan que los vigilamos y que la comunidad internacional no lo permite todo", ha apostillado.

UNA INTERVENCIÓN MILITAR "NO ESTÁ AHORA ENCIMA DE LA MESA"

Preguntado sobre si apoyaría una intervención militar en Venezuela, como plantea Estados Unidos, el máximo responsable de Cs ha respondido que eso es "un futurible que no está encima de la mesa ahora". "Avanzar posiciones que posiblemente no sucedan no tiene mucho sentido en este momento", ha rematado.

Por último, a la pregunta de si el jefe del Ejecutivo le había llamado antes de su declaración de esta mañana en La Moncloa anunciado el reconocimiento de España a Guaidó, Rivera ha lamentado que no y ha censurado que Sánchez no se ponga en contacto con los líderes de la oposición para ningún asunto de Estado. "Lo lógico sería que tuviera capacidad de diálogo y que no fuera un sectario", ha remachado.