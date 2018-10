Rivera exige a Sánchez que “ponga orden” en Cataluña, donde “los radicales campan a sus anchas”

Publicado 02/10/2018 12:24:08 CET

Advierte a Torra de que "un día habrá una desgracia y el responsable será él" por haber "alentado" los disturbios

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ponga orden" en Cataluña y le ha recriminado haber estado "desaparecido" mientras se producían incidentes violentos en el primer aniversario del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

"Ayer vimos una Cataluña que se convertía en un territorio sin ley donde la gente normal está amenazada y los radicales campan a sus anchas", ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Rivera ha indicado que mientras manifestantes independentistas se enfrentaban a los Mossos d'Esquadra en las calles de Barcelona, mantenían cortadas vías de tren y carreteras y entraban por la fuerza en la delegación del Govern en Girona, le llegaban numerosos mensajes al móvil de "gente con miedo" ante lo que estaba ocurriendo.

GOBIERNO AUSENTE EN CATALUÑA

Ante esta situación, "ayer eché en falta un Gobierno que estuviera presente, que condenara la violencia y que requiriera" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "que cumpliera la Constitución", ha afirmado después de pedir a Sánchez que "coja el helicóptero" y vaya a Cataluña para ver lo que está ocurriendo.

En su opinión, Sánchez "está desaparecido", y lo que debería hacer el Ejecutivo es "hacer cumplir las leyes, detener a los que cometen delitos y proteger a los ciudadanos que cumplen las leyes", incluidos los diputados de Cs en el Parlament, que este lunes tuvieron que salir con escolta policial.

El presidente de la formación naranja considera que "la impunidad con la que actúan" los Comités de Defensa de la República (CDR) está relacionada con la actitud "indignante" del presidente catalán, que recientemente animó a estos grupos a "apretar".

"Un día habrá una desgracia y será responsable el señor Torra", ha advertido, acusando a los políticos independentistas de haber "alentado" los disturbios y subrayando que Torra no puede seguir siendo presidente de la Generalitat ni ser el responsable del dispositivo policial que debía mantener el orden público el lunes.

DEFIENDE LA MANIFESTACIÓN DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES

Por otro lado, Rivera ha defendido la manifestación de policías y guardias civiles del pasado sábado en Barcelona, organizada por la asociación Jusapol, y ha negado que fuera una provocación por haberse llevado a cabo dos días antes del primer aniversario del 1 de octubre, cuando las fuerzas policiales actuaron para impedir el referéndum ilegal.

"Si reivindicar la libertad o el derecho a un salario digno es provocar, yo ya alucino", ha declarado, condenando las agresiones que hubo ese día por parte de independentistas contrarios a la manifestación de Jusapol.

A su modo de ver, no se puede dejar que las calles se conviertan en "un lugar solo para el separatismo". Si eso se permite, "los que no lo somos tenemos que meternos en casa para no provocar y al final acabaremos pidiendo perdón por existir", ha apuntado.

Por todo ello, Rivera ha pedido acabar con las "humillaciones" a los catalanes contrarios a la independencia y ha vuelto a reclamar al PP y al PSOE que se pongan de acuerdo con Ciudadanos para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que renuncien a los pactos con los partidos independentistas y nacionalistas.

UMBRAL DEL 3% PARA TENER ESCAÑO EN EL CONGRESO

Respecto a la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de modificar la Ley de Partidos para actuar contra las formaciones políticas u organizaciones que alienten a la violencia o inciten a la confrontación civil, ha dicho que estará dispuesto a hablar de esa u otras medidas cuando 'populares' y socialistas acepten debatir también el planteamiento de Cs.

Lo que propuso Ciudadanos es cambiar la Ley Electoral para que se exija un 3% de los votos a nivel nacional para obtener representación en el Congreso, lo que en la práctica dejaría fuera a ERC, PDeCAT o PNV. "Cuando PP y PSOE levanten el bloqueo a esa ley, estoy dispuesto a hablar" de "cómo tomar ese tipo de medidas", ha indicado.