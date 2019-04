Rivera irá al debate en RTVE, pero también quiere el de Atresmedia y pide a Sánchez y Casado que lo acepten

Actualizado 17/04/2019 12:59:34 CET



Cree que "no hace falta" que estén los partidos independentistas y nacionalistas porque "Sánchez ya los representa"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha dicho este miércoles que su deseo es participar tanto en el debate electoral de RTVE como en el de Astresmedia, y ha pedido a los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Pablo Casado, que se comprometan también.

"Yo quiero todos los debates qué hagan falta, me parece bien que se hagan en la (televisión) pública y en la privada y me parece bien que participen todos los partidos que concurren a las elecciones", ha declarado a los periodistas frente a la sede de la Fiscalía General del Estado.

Rivera ha indicado que Casado "no quiere un debate con todos los partidos nacionales", Sánchez "no quiere un debate en Atresmedia" y "otros no quieren debates en la pública". "Yo, si hay dos debates, estaré en los dos debates", ha añadido.

PIDE A PP Y PSOE QUE NO PONGAN OBSTÁCULOS

En este sentido, ha subrayado que Ciudadanos es "el único partido que está favor" de los dos debates televisados que se han planteado para la próxima semana, y si alguien "tiene miedo" a debatir será porque no tiene un proyecto y unas propuestas que exponer.

"Pido al PP y al PSOE que no impidan que se produzcan esos debates, que se comprometan a hacerlos y que no pongamos obstáculos", ha manifestado el líder de la formación naranja, que ha afirmado que no va a poner "ningún pero" a los debates porque las condiciones no las deben establecer los políticos, sino los periodistas.

Rivera ha asegurado que él no solo no teme los debates, sino que tiene ganas de explicar a los ciudadanos que su partido representa "una alternativa al sanchismo" y a su "Gobierno Frankenstein".

RECURSOS ANTE LA JUNTA ELECTORAL

Por otro lado, cree que "no hace falta" que los partidos independentistas y nacionalistas acudan al debate porque "Sánchez ya los representa". A su juicio, el presidente del Gobierno "es el candidato de los separatistas" y va a defender un pacto con estas formaciones políticas, que, además "representan a mucha menos gente" que los partidos de ámbito nacional, según ha apuntado.

Atresmedia había invitado a debatir a los cabezas de lista del PSOE, PP, Unidas Podemos, Cs y Vox, y Sánchez había confirmado su participación. Sin embargo, la Junta Electoral Central (JEC) dijo este martes que la presencia de Vox --que no tiene representación en el Congreso-- no estaba justificada y que debía mejorarse la compensación a las formaciones excluidas.

La JEC se pronunció así después de que el diseño de este debate fuera recurrido tanto por partidos con representación en la Cámara Baja (entre ellos, el PNV), como por partidos extraparlamentarios que en las últimas elecciones generales lograron más votos que el partido de Santiago Abascal, como el PACMA.

Además, Esquerra Republicana ha dirigido un escrito a la Junta Electoral Central reclamando que su cabeza de lista a los comicios del 28 de abril, Oriol Junqueras, pueda participar en el debate de Atresmedia.