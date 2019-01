Rivera busca "ampliar el centro político" en torno a Ciudadanos sumando a gente "moderada y constitucionalista"

Actualizado 22/01/2019 12:28:13 CET

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que su intención es "ampliar el centro político" en España en torno a su partido sumando a personas "moderadas" que provengan de otras corrientes ideológicas, como el PP y el PSOE, pero compartan los "valores constitucionales".

"Es necesario renovar y ampliar ese gran centro político con gente que venga de diferentes corrientes ideológicas pero que compartan los valores constitucionales", ha declarado Rivera, que se ha propuesto convertir Cs en "la casa común del constitucionalismo del siglo XXI".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Rivera ha asegurado que en la formación naranja caben todos los que defienden "la libertad, la igualdad y la unión entre españoles", y ha apelado a la "gente moderada que puede haber votado o participado de otros proyectos políticos".

El presidente de Ciudadanos se ha mostrado convencido de que "frente a los que quieren llevar esto a los extremos", en España existe "un gran carril central". Ha apostado por "unir" y por buscar aquello que une "a un votante de Cs, con uno del PP y uno del PSOE" con el fin de construir un proyecto de futuro que dé lugar a "mayorías estables" de gobierno y "liderazgos consolidados".

SE OPONE A LAS "TRINCHERAS IDEOLÓGICAS" ENTRE ESPAÑOLES

Por ello, ha dicho, "no voy a cavar una sola trinchera ideológica, no voy a distinguir entre españoles, porque creo que todos somos patriotas y no voy a intentar buscar las diferencias". En este contexto, ha rechazado los intentos de separar a los españoles "en buenos y malos, en rojos y azules", como cree que hace el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En su opinión, cuando en un país la gente "se insulta y no se respeta" y cuando se trazan "líneas rojas para no hablar", lo que ocurre al final es que "se acaba la convivencia". "Yo propongo que los que hablamos y no gritamos lideremos una nueva etapa política, propongo que los moderados nos unamos ante la descomposición del bipartidismo", ha añadido.

Además, Rivera ha destacado que, al situarse en "la centralidad sociológica y política", Ciudadanos esta en una posición de "ventaja" para poder llegar a acuerdos con el PP y el PSOE, forjar "grandes consensos" con ellos e impulsar juntos una serie de reformas.

Considera que Cs lo tiene "más fácil" para liderar futuros gobiernos, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y el municipal, con el apoyo de socialistas y 'populares'. Pero para ello ve necesario que haya "mayorías constitucionalistas que no dependan ni de los populistas ni de los separatistas" y que no se "criminalicen" los pactos entre PP, PSOE y Ciudadanos.

Por otro lado, Rivera ha acusado a Sánchez y al presidente del PP, Pablo Casado, de ser unos "nostálgicos del siglo XX" y de intentar mantener las "etiquetas" ideológicas de entonces, la izquierda y la derecha. "Yo no voy a perder un solo segundo en mirar al pasado", ha recalcado, apostando por "hablar del futuro".

En relación con la Ley de Memoria Histórica, ha dicho que "como está vigente, que se cumpla", pero ha rechazado estar "toda la legislatura hablando de esto". Así, ha pedido al jefe del Ejecutivo que "si tiene que hacer algo" para exhumar a Francisco Franco y sacarlo del Valle de los Caídos, "que lo haga ya", si bien se ha mostrado en contra de que los restos del dictador puedan acabar "en el centro de Madrid".

DESCOMPOSICIÓN DE PODEMOS

El líder de la formación naranja también se ha referido a la crisis surgida en Podemos tras la decisión de su cofundador Íñigo Errejón de seguir en el partido pero concurrir en las próximas elecciones autonómicas de Madrid como candidato de la plataforma 'Más Madrid', impulsada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

A su juicio, el hecho de que una formación política que nació hace solo cuatro años "se descomponga por las disputas internas y los personalismos", demuestra que "el populismo tiene las patas muy cortas, como las mentiras".