Rivera se propone "ampliar el centro político" en torno a Ciudadanos sumando a gente "moderada y constitucionalista"

Publicado 22/01/2019 11:33:13 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que su intención es "ampliar el centro político" en España en torno a su partido sumando a personas "moderadas" que provengan de otras corrientes ideológicas, como el PP y el PSOE, pero compartan los "valores constitucionales".

"Es necesario renovar y ampliar ese gran centro político con gente que venga de diferentes corrientes ideológicas pero que compartan los valores constitucionales", ha declarado Rivera, que se ha propuesto convertir Cs en "la casa común del constitucionalismo del siglo XXI".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Rivera ha asegurado que en la formación naranja caben todos los que defienden "la libertad, la igualdad y la unión entre españoles", y ha apelado a la "gente moderada que puede haber votado o participado de otros proyectos políticos".

El presidente de Ciudadanos se ha mostrado convencido de que "frente a los que quieren llevar esto a los extremos", en España existe "un gran carril central". Ha apostado por "unir" y por buscar aquello que une "a un votante de Cs, con uno del PP y uno del PSOE" con el fin de construir un proyecto de futuro que dé lugar a "mayorías estables" de gobierno y "liderazgos consolidados".

Por ello, ha dicho, "no voy a cavar una sola trinchera ideológica, no voy a distinguir entre españoles, porque creo que todos somos patriotas y no voy a intentar buscar las diferencias".