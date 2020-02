Robles carga contra quienes "injurian" al CNI y rechaza posturas "partidistas"

Publicado 10/02/2020 13:26:59 CET

El PP se ausenta de la toma de posesión de Paz Esteban como directora del Centro

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lejos de posturas "partidistas" y ha cargado contra quienes vierten "injurias" o "calumnias" sobre su labor, que ha subrayado que siempre está sometida a control "judicial y parlamentario" y no obedece a los intereses del Gobierno.

Robles ha esgrimido la "profesionalidad" del CNI durante el acto de toma de posesión de su nueva directora, Paz Esteban, quien lleva ya al frente de la institución de manera interina durante los últimos siete meses, desde que venciera el mandato de Félix Sanz Roldán.

"Duelen las críticas, las injurias, las calumnias. Criticar al CNI es muy fácil porque además saben que nadie del Centro va a salir a defenderse", ha lamentado la ministra sin querer señalar directamente a los autores de estos reproches.

En el acto en el Ministerio de Defensa ha estado presente la cúpula de las Fuerzas Armadas, los directores de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Pardo y María Gámez; y el director de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, entre otros.

AUSENCIA DEL PP

Sin embargo, no ha habido ningún representante del PP, que la pasada semana criticó que el Gobierno anunciase el nombramiento de Paz Esteban sin haberles consultado previamente. "El CNI no pertenece a ningún Gobierno, es del Estado. Y pido a todos los partidos que trabajemos conjuntamente porque nos estamos jugando la paz y la libertad", ha reclamado Robles.

Robles ha insistido en que en este asunto "no puede haber debate partidista" y ha recordado el perfil de la nueva directora, una persona que lleva más de 30 años "como servidora pública" trabajando en el CNI. "No tiene ninguna connotación política más que la eficacia y servicio a España", ha insistido pidiendo a los partidos que no usen "un nombramiento profesional en clave política".

A su juicio, los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa deberían estar alejados de "tentaciones de carácter partidista", aunque no ha aclarado si el Gobierno comunicó al PP el nombramiento. "No me corresponde a mi decirlo", ha respondiendo preguntando a su vez si quizá anteriores gobiernos sí tuvieron la tentación de utilizar la institución "en clave partidista".

Robles ha extendido así su reconocimiento a los 3.000 hombres y mujeres que forman parte del CNI de manera "silenciosa, anónima y callada" y, aunque ha reconocido que criticar su labor siempre genera "morbo", ha subrayado que están dedicados a la defensa de los valores constitucionales con un trabajo "absolutamente controlado dentro de la legalidad".

Precisamente en la toma de posesión estaban también los magistrados del Tribunal Supremo encargados de velar por la actividad de las actuaciones del CNI. "Hay un control judicial y también parlamentario en el Congreso", ha defendido Robles reiterando que "nadie tiene derecho a sembrar la más mínima duda" sobre su labor.

Como ejemplo ha puesto la lucha contra el terrorismo internacional, que lleva a muchos miembros del Centro a trabajar "en primera línea de riesgo" en lugares que no pueden revelar. En este punto, tanto Robles como Paz Esteban han recordado a los miembros del CNI asesinados en Irak en el año 2003.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Tras prometer el cargo, Esteban ha agradecido tanto a la ministra como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la apuesta "novedosa" de su nombramiento, que como una "señal clara" de respaldo a la institución y sus profesionales.

Con ello, ha manifestado su deseo de estar "a la altura" de la misión encomendada y ha presentado un plan de transformación que permitirá al CNI "ser más y mejor". "Más moderno, flexible e integrado; mejor adaptado a la sociedad, con nuevos métodos y procedimientos de trabajo", ha expuesto.

La base de este proyecto es una transformación digital que se inició hace ya un año y que tiene un carácter "transversal" que afectará a toda la institución. "Va a suponer un salto cualitativo, conseguir este objetivo estratégico incrementará la eficacia en un contexto de seguridad cada vez más complejo", ha explicado.

Además, ha pedido al resto de organismos e instituciones públicas y privadas que sigan estrechando sus lazos de colaboración. "Juntos sumamos resultados, juntos somos más fuertes", ha ofrecido resumiendo el objetivo en el hecho de prestar "un mejor servicio a España".