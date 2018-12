Robles carga contra Torra por incitar a la violencia y recuerda la función de defensa de la Constitución del Ejército

Publicado 11/12/2018 13:45:00 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha arremetido este martes contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por "poner en riesgo" la convivencia e "incitar a la violencia" y ha recordado que las Fuerzas Armadas tienen la función de defender los valores "de democracia y libertad" plasmados en el artículo 8 de la Constitución.

Robles ha aprovechado un acto de homenaje a los militares coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución para avisar a Torra de que sus planteamientos "no van a tener nunca cabida en España" porque la sociedad "no lo va a consentir". La ministra se ha referido al presidente catalán como "insensato", "iluminado" y le ha señalado como "incapacitado" para ostentar un cargo de representación política.

"Quiero lanzar un mensaje claro aquellos que desde la iluminación y la falta de principios democráticos quieren poner en riesgo nuestra convivencia. El marco de la Constitución es el marco democrático, es un marco que no es tocable", ha avisado rodeada por toda la cúpula militar y con una gran bandera de España como fondo.

En este contexto, sobre la posibilidad de desplazar a las Fuerzas Armadas a Cataluña para hacer frente al desafío independentista, se ha mostrado "segura" de que la propia ciudadanía catalana "no acepta" los "planteamientos violentos" de Torra. "Quien de alguna manera alienta alternaciones de orden público, no cumple sus obligaciones como responsable de gobierno y favorece y alienta vías violentas, es alguien que no está legitimado para ostentar una responsabilidad política", ha insistido.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))