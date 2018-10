Robles critica a Torra por no "gobernar para todos" los catalanes e insiste en que Gobierno no aceptará su ultimátum

Publicado 04/10/2018 14:30:18 CET

Pide responsabilidad a "todo el mundo" en la oposición e insiste en el objetivo del Gobierno de agotar la legislatura

BRUSELAS, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afeado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que incumpla su "obligación" de gobernar para "todos" los catalanes "sin excepción" y ha reiterado que el Gobierno no aceptará "ningún ultimátum" de "nadie" tras su amenaza de no garantizar su estabilidad parlamentaria si en un mes no presenta una propuesta que haga posible un referéndum de independencia en Cataluña.

"El señor Torra se descalifica por sí mismo", ha asegurado la ministra en declaraciones a la prensa al término de la reunión de dos días de la OTAN. "No está cumpliendo con la obligación que tiene cualquier político en el gobierno, que es gobernar para todos los ciudadanos, tanto los que le han apoyado, como los que no", ha esgrimido.

La ministra no ha querido valorar si tiene sentido un nuevo próximo encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat tras el ultimátum de este último después de que el Ejecutivo socialista le haya replicado que "autogobierno sí, independencia no".

Pero ha insistido en que la agenda del Gobierno para Cataluña es "muy clara" y que "en ningún caso este Gobierno va a aceptar ultimátums de nadie". "El gobierno no va a aceptar ningún ultimátum, venga de quien venga", ha reiterado.

La ministra de Defensa ha pedido "responsabilidad a todo el mundo". "Me parece que en este momento España no puede volver a repetir tan próximamente unas elecciones generales. Hagamos todos un esfuerzo por trabajar", ha agregado, al ser preguntada por la posibilidad de que el Gobierno adelante las elecciones para hacerlas coincidir con las andaluzas.

Robles ha dejado claro que "la facultad de convocar elecciones corresponde solo al presidente del Gobierno" pero ha recordado que el propio Sánchez "ha dicho que la voluntad de este Gobierno es terminar esta legislatura porque hay muchísimo trabajo por hacer" en cuestiones que "importa a la gente" porque los ciudadanos no han podido superar los efectos de la crisis económica tras siete años de Gobierno del PP y su política "absolutamente basada en desigualdades" y el Gobierno socialista, ha insistido, sigue trabajando "por hacer las cosas cada día mejor".

"Nos gustaría que hubiera una oposición seria, una oposición de Estado pero, en este momento, es una oposición que se dedica únicamente al ruido", ha afeado, criticando que la oposición sólo se dedica a "acatar al Gobierno", anteponiendo "puramente" sus intereses "partidistas".

La ministra ha defendido la celebración del Consejo de Ministros el 26 de octubre en Sevilla y ha confiado en que se celebren más "en distintas partes del territorio de España" para conocer de "primera mano" la situación de las diferentes regiones y "tener esa proximidad a la ciudadanía".

Respecto a la información que publica este jueves 'OKdiario' sobre la presunta ocultación de la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, de un inmueble de 1,5 millones de euros en su declaración de bienes, Robles no se ha pronunciado, asegurando no tener ninguna información al respecto. "No sé de qué me está hablando", ha zanjado.