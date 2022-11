Robles defiende la subida del Presupuesto en Defensa ante el apoyo crítico de Unidas Podemos

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este martes el incremento del gasto en Defensa en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 ante un apoyo crítico de Unidas Podemos y reproches de los partidos de la oposición.

"Estos son los presupuestos de Defensa, más necesarios que nunca", ha reivindicado Robles ante el Pleno del Congreso tras presentar unas cuentas que aumentan un 25,8 por ciento el gasto militar respecto al año pasado y que, en el caso de los programas de armamento, el crecimiento llega al 72 por ciento.

La ministra ha repasado las principales cifras de las cuentas públicas y ha sostenido que invertir en defensa significa "invertir en paz, en seguridad, en libertad y en valores democráticos"; además de un apoyo al tejido industrial español, a la industria de defensa y a la creación de puestos de trabajo.

De hecho, ha enfatizado que la apuesta por los programas de armamento permitirá la creación de 22.667 empleos de forma directa o indirecta, además de fomentar la I+D+i y dar prestigio internacional a la industria militar española.

En su discurso, Robles ha vinculado la inversión en defensa con la reciente guerra de Ucrania y ha enfatizado el compromiso del Gobierno para alcanzar un gasto militar del 2% del PIB en el año 2029. Con las cuentas presentadas por el Gobierno, la inversión en 2023 será del 1,2% del PIB.

"Son unos presupuestos realistas y expansivos que responden al escenario internacional", ha resumido antes de recordar que también crece la dotación de los organismos autónomos dependientes de Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ismael Cortés, de Unidas Podemos, socio de Gobierno, ha dicho estar "alineado" con algunas líneas del presupuesto de Defensa para "la modernización" del país y de las Fuerzas Armadas, así como el impulso a una sociedad digital.

Sin embargo, ha añadido algunas críticas, como la dependencia de Europa a la OTAN, el "reflotamiento" de la Alianza Atlántica y la "imposición" de Estados Unidos para llegar a ese gasto militar del 2%, con una "reactivación de la carrera armamentística".

Más allá de eso, ha pedido poder el foco en la mejora de las condiciones de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, la salida del personal de tropa y marinería a los 45 años, la conciliación o el mantenimiento de las instalaciones militares. También ha mostrado su inquietud por las misiones en el Sahel o la aportación de los Presupuestos a la lucha contra el terrorismo global y el crimen organizado.

PP, VOX Y CS: AUMENTO MAL REPARTIDO

PP, Vox y Ciudadanos, por su parte, comparten la necesidad de aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa, pero no cómo está planteado en el proyecto presentado por el Gobierno. "Nos tenemos que alegrar del incremento del 26%, pero no nos podemos alegrar de cómo se ha hecho el reparto", ha explicado el diputado 'naranja' Miguel Gutiérrez.

En este sentido, ha lamentado que el aumento en inversiones no vaya acompañado de un crecimiento en el mantenimiento de las unidades operativas. También el diputado del PP Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu ha señalado esta situación: "No se pueden tener nuevos sistemas y no hacer crecer proporcionalmente el adiestramiento y el sostenimiento".

El diputado 'popular' ha dado así la "bienvenida" de la inversión en defensa, pero ha lamentado que no tenga una distribución "más ponderada" y abarque otras cuestiones como las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Vox por su parte ha denunciado que al presupuesto le falta "transparencia" y ha reprochado al Gobierno "de extrema izquierda" que no cuente con "una política de defensa". A su juicio, esto se debe a que "los intereses de España, incluso de la nación misma, le tienen sin cuidado".

En este sentido, ha avisado a Robles de que el año 2029 puede ser "demasiado tarde para España" para llegar a ese 2% del PIB y ha acusado al Ejecutivo de "abusar" de unos militares que sirven a España con "lealtad y profesionalidad".

REPROCHES DE BNG Y CUP

Mucho más críticos han sido los representantes del BNG y la CUP, que han rechazado de plano el incremento del gasto en defensa "al servicio del amigo americano y de su complejo militar industrial", dotando a esta partida de recursos que "se niegan a necesidades sociales perentorias", según ha denunciado el diputado del BNG Siro Rego.

El diputado de la CUP Albert Botrán ha denunciado que precisamente el apartado de Defensa es "el más vergonzoso" de los Presupuestos presentados por el Ejecutivo, "impropio de un Gobierno que se dice progresista".