Robles replica a Podemos que todo el Gobierno tiene acceso a informes del CNI y le exige "responsabilidad"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado este miércoles al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que todo el Gobierno, del que también forma parte la formación morada, tiene acceso a los informes que realiza el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtiendo de los riegos y amenazas para la seguridad y integridad territorial, e incluso puede pedir cuentas, aunque no lo haya hecho, y le ha exigido "responsabilidad" en sus declaraciones sobre el espionaje político.

Así se ha dirigido Robles a Echenique durante su segunda intervención ante la Comisión de Defensa del Congreso, después de que el portavoz de Unidas Podemos le exigiera "responsabilidades políticas" al máximo nivel por este asunto.

Según Echenique, sólo caben dos posibles autorías de ese espionaje: O fueron agentes extranjeros, lo que en su opinión reflejaría "una incapacidad inaceptable" al proteger las comunicaciones del presidente del Gobierno, y por tanto, la seguridad nacional; o fue "una célula descontrolada" del CNI o de las fuerzas de seguridad, "lo que revelaría una flagrante incompetencia o una absoluta dejación de funciones al limpiar las cloacas del Estado".

CON CARIÑO

En su réplica, hecha desde el "el mayor cariño, respeto y aprecio" a los votantes de Unidas Podemos --aunque inicialmente en un lapsus se ha dirigido a sus socios como Vox--, Robles ha recordado a Echenique el artículo 1 de la Ley que regula el CNI.

Ese precepto, que la ministra ha leído, establece que el CNI es "responsable de facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".

En este contexto, ha subrayado ante Echenique que el Gobierno es un "órgano colegiado" y que todos sus miembros, también los de Unidas Podemos, tienen acceso a esos informes del CNI y "pueden pedirlos". Tras recordarle que también existe una Comisión de Inteligencia --de la que forma parte la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz--, Robles ha exigido "mucha responsabilidad" al abordar estos temas.

"Su partido forma parte del Gobierno, si creen que algo no es adecuado se puede proponer, pero como no lo han propuesto, entiendo que no tienen ninguna duda con la actuación del CNI", ha sentenciado.



664621.1.260.149.20220504132803