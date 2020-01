Rodríguez (PP) dice que no se dedicarán a "agitar las calles": "Si Vox cree que tiene que ser un agitador, que lo sea"

Publicado 14/01/2020 12:00:44 CET

La exministra ve necesario analizar los "efectos colaterales" de subir el SMI porque pueden perjudicar la creación de empleo

La exministra y nueva vicesecretaria de Política Social del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este martes que la estrategia de oposición del PP que dirige Pablo Casado no se va a basar en "agitar las calles" sino en ejercerla de forma "contundente", "clara" y "pensando en el bien de todos los españoles".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Rodríguez ha indicado que si Vox cree que "tiene que ser un partido agitador, que lo sea". "Cada uno es responsable de lo que hace y cómo lo hace", ha señalado, para añadir que las relaciones con esa formación son "buenas" porque apoyan Gobiernos del PP en algunas regiones.

Rodríguez ha indicado que "si hay que hacer calle, se hará" pero no es el objetivo del PP, que quiere hacer una oposición "contundente" y "clara" en el Parlamento. "Nosotros no vamos a ser un partido agitador en las calles. Primero porque no lo somos", ha afirmado, para agregar que en algunos casos hay que protestar en las calles y es "normal también".

EXPLICAR A LA GENTE QUE EL PP ES PARTIDO DE GOBIERNO

La exministra ha explicado que la Junta Directiva del PP de este lunes que presidió Casado sirvió para hablar de la estrategia del partido a "medio y largo plazo", dejando claro que el PP es "un partido de gobierno", con una "posición centrada" y una "ideología clara".

En este punto, ha criticado que el Ejecutivo quiera hacer oposición a la oposición y poner al PP "en un extremo" cuando "todos" conocen que están "bastante centrados". Según ha añadido, ahora se van a dedicar a explicar a los españoles por qué el PP es un "partido de gobierno" y cómo cuando llega al poder le "va bien" a España.

Además, ha subrayado que el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado va contra el Estatuto de la Fiscalía y por eso el PP lo va a recurrir. A su entender, una ministra que ha presentado "tantas polémicas" como ella no puede pasar a ser la fiscal general del Estado. "Es una cuestión de gobernanza", ha apostillado.

Tras la decisión del portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, de dejar la política, Rodríguez ha elogiado su trayectoria y ha recordado que ha defendido las ideas del Partido Popular "en un territorio nada fácil como es el País Vasco". "Es una decisión personal, siempre tendrá un sitio en el partido y pensaremos en él como un compañero", ha agregado.

PRESERVAR EL SISTEMA DE PENSIONES

En clave económica, la exsecretaria de Presupuestos del PP ha señalado que la subida de las pensiones un 0,9% con el IPC ya estaba previsto en los Presupuestos prorrogados "y se estaba dando por supuesto".

Además, ha indicado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al que considera una persona "seria", se le presenta uno de los problemas "más graves" que tiene la sociedad española, que es resolver el sistema público de pensiones y su futuro para darle sosteninilidad. A su entender, hay que trabajar ya en este asunto porque hay que preservar el sistema de pensiones, que es uno de los "grandes activos" de España.

Elvira Rodríguez considera necesario analizar "muy bien" si la subida del Salario Mínimo (SMI) va a perjudicar el empleo o el desempleo. Tras asegurar que el empleo es el "principal problema español" y lo que les separa de otros países del entorno, ha indicado que "medidas sin trabajar, sin pensar y sin ver los efectos colaterales, pero muy vistosas" como subir el SMI, pueden "perjudicarlo gravemente".

Además, la exministra de Medio Ambiente ha dejado claro que el PP no apoyará "nunca la derogación total" de la reforma laboral porque ha "traído muchas ventajas para España". También ha expresado su rechazo la subida de impuestos y cotizaciones sociales que planea el nuevo Gobierno y que cree que supone "pan para hoy y hambre para mañana".

También ha criticado la "irresponsabilidad" con la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado en materia fiscal y que demostró a su juicio en los "sucesivos viernes sociales". "Se les ha vuelto a ir de las manos la ejecución de un presupuesto", ha dicho, para considerar "mala" esa situación para el país.